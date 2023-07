New York (awp/afp) - Les marchés européens ont bondi jeudi, convaincus que la Banque centrale européenne (BCE) approche de la fin de son cycle de resserrement monétaire, tandis que Wall Street a fini dans le rouge, inquiète de voir la banque centrale américaine (Fed) poursuivre, elle, son durcissement.

La Bourse de Francfort, qui a terminé en hausse de 1,70%, a battu son record en clôture, à 16.406,03 points, dépassant son précédent plus haut qui datait du 16 juin.

L'indice principal de Milan a clôturé en forte hausse de 2,13% à 29.595,72 points, au plus haut depuis juin 2008. Paris a bondi de 2,05% et Londres n'a gagné que 0,21%, lésé par les secteurs de l'énergie et des télécommunications. A Zurich, le SMI a gagné 1,70%.

Pour Craig Erlam, analyste d'Oanda, la BCE a déclenché une vague d'"enthousiasme" en laissant "la porte ouverte à une pause à venir des hausses de taux".

La Réserve Fédérale (Fed) américaine et la BCE ont toutes deux rehaussé cette semaine leurs principaux taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, comme anticipé par les marchés.

Les opérateurs parient désormais majoritairement sur la fin du cycle de resserrement de la BCE.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des États européens revenaient à leur niveau de la veille après avoir nettement baissé plus tôt.

Le taux allemand à 10 ans était à 2,49%, contre 2,48% à la clôture de mercredi.

En revanche, les indicateurs américains du jour ont fait douter les investisseurs d'un virage monétaire de la Fed.

La croissance est ainsi ressortie en hausse de 2,4% au deuxième trimestre en rythme annuel, soit au-dessus des attentes (+2,0%) et de son rythme des trois premiers mois de l'année (+2,0% également).

"C'est trop élevé", a commenté Jack Ablin, analyste de Cresset Capital. "Cela n'est pas conforme aux anticipations selon lesquelles la Fed en avait fini" avec son cycle de resserrement monétaire.

Dès lors, les taux obligataires américains ont décollé. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,00%, pour la première fois depuis deux semaines, contre 3,86% la veille en clôture.

Ce coup de chaud sur les taux a empêché le Dow Jones d'égaler le record absolu de hausses consécutives (14), s'arrêtant à 13.

Du côté des devises, l'euro souffrait face au dollar, en recul de 0,97% à 1,0978 dollar pour un euro.

Londres à la traîne ___

Alors que ses consoeurs européennes étaient à la fête, l'indice boursier de Londres a avancé plus timidement, lésé par les mauvaises performances du gestionnaire d'actifs britannique St James's Place (-16,03%), du géant pétrolier Shell (-1,36%), de l'énergéticien SSE (-5,87%) ou encore du groupe de téléphonie BT (-2,06%).

L'action de la banque britannique Barclays a également chuté de 5,28% après des résultats moins bons qu'attendu. Les chiffres semestriels publiés jeudi sont "solides, mais peu inspirants, et le marché est d'humeur à punir tout consensus d'analystes manqué", a commenté Richard Hunter, analyste d'Interactive Investor.

Meta en grande forme ___

Meta semblait bien parti pour tirer tout l'indice Nasdaq à lui seul, mais après avoir gagné jusqu'à près de 9%, il a dû se contenter de moins de la moitié (+4,40%).

Le groupe de Menlo Park (Californie) n'en a pas moins enregistré un sommet de plus de 18 mois. Depuis début novembre, la capitalisation de Meta a plus que triplé (+253%).

Le géant des réseaux sociaux avait publié, mercredi après la clôture, des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Il a notamment enregistré une progression de 11% de son chiffre d'affaires grâce, pour partie, à un meilleur ciblage publicitaire, facilité par l'intelligence artificielle.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Les cours du pétrole ont repris leur progression jeudi, stimulés par une série d'indicateurs peignant le tableau d'une économie américaine toujours vigoureuse, sur fond d'offre contrainte.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, s'est octroyé 1,59%, pour clôturer à 84,24 dollars, et son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) américain, de même échéance, a lui engrangé 1,66%, à 80,09 dollars.

Le bitcoin lâchait 1,57% à 29.147 dollars.

afp/rp