Les actions et les obligations d'État grecques se sont fortement redressées lundi, à la faveur de la victoire électorale du parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie.

Le parti du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a manqué de peu la majorité lors du scrutin de dimanche, ce qui rend probable la tenue d'une seconde élection.

Les analystes s'attendent toutefois à ce que Nouvelle Démocratie remporte une majorité absolue lors d'un éventuel second tour, son avance étant plus importante que ne le prévoyaient les sondages. Mitsotakis a déclaré qu'il ne formerait pas de coalition et qu'il espérait de nouvelles élections le 25 juin.

Ayant déjà envisagé des scénarios de coalition, les marchés ont applaudi l'avance de Mitsotakis et un résultat désastreux pour le parti de gauche Syriza, sous lequel la Grèce a failli sortir de l'euro en 2015.

"Nouvelle Démocratie est considérée comme un parti réformiste par les investisseurs et les perspectives économiques sont plus optimistes en raison de la forte stabilité politique", a déclaré Wolfango Piccoli, coprésident de la société de conseil financier Teneo.

Voici cinq questions pour les marchés.

1/ Que se passera-t-il d'ici à la seconde élection ?

Aucun parti n'ayant obtenu la majorité absolue à l'issue de ce scrutin, le président grec donnera dès lundi la possibilité aux trois premiers partis de former un gouvernement de coalition.

Sans Nouvelle Démocratie, il est peu probable que les autres partis soient en mesure de former une coalition, ce qui conduirait à de nouvelles élections dans environ un mois.

"Mitsotakis n'a aucune raison de chercher à former un gouvernement de coalition ... car les sièges supplémentaires attribués lors de la deuxième élection rendent la victoire de la ND presque certaine", a déclaré Lorenzo Codogno, directeur de LC Macro Advisors.

2/ Que signifie cette élection pour le retour de la Grèce dans la catégorie "investment grade" ?

Avec trois de ses quatre notations de crédit à peine un cran en dessous de la catégorie "investissement", l'élection pourrait être le dernier obstacle avant que la Grèce ne retrouve le statut qu'elle a perdu il y a plus d'une décennie.

S&P Global a déclaré qu'elle pourrait relever la note BB+ de la Grèce au cours de l'année prochaine si le nouveau gouvernement maintient la discipline budgétaire et le rythme des réformes qui permettent de débloquer les fonds de relance de l'UE.

Goldman Sachs estime que la mise en œuvre du plan de Mitsotakis visant à tripler les dépenses des fonds de l'UE cette année pourrait constituer la "dernière étape" d'un relèvement de la note.

Les coûts d'emprunt à long terme de la Grèce sont déjà inférieurs à ceux de l'Italie en dépit de la notation "junk", et une notation "investment grade" les ferait baisser en prévision d'une éventuelle éligibilité aux indices d'obligations d'État.

Annalisa Piazza, analyste de recherche sur les revenus fixes chez MFS Investment Management, a déclaré que la Grèce pourrait obtenir une note de qualité dès le mois d'octobre.

3/ Les investisseurs achèteront-ils des actifs grecs ?

Les actions et les obligations grecques ont largement surperformé cette année et l'initiative de Mitsotakis les a encore renforcées.

L'indice de référence des actions d'Athènes a progressé de plus de 6 % lundi, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2014.

Le rendement des obligations d'État à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2022, à 3,89 %, bien loin de 2015 lorsque la victoire de Syriza avait fait chuter les actions grecques de 24 % cette année-là et le rendement à 10 ans jusqu'à 19 %.

"Sachant que le gouvernement actuel est favorable à l'investissement, il est tout à fait compréhensible que les marchés boursiers réagissent de la sorte", a déclaré Al Alevizakos, directeur général de la recherche pour AXIA Ventures Group.

4/ Que signifient les élections pour les actions ?

Les banques grecques ont mené les gains des marchés boursiers, avec la Banque nationale de Grèce, Alpha Services and Holdings, Eurobank et Piraeus qui ont tous augmenté d'environ 14%.

La possibilité d'un gouvernement à parti unique signifie moins de volatilité que prévu, et est également très favorable aux actifs grecs à long terme, a déclaré M. Alevizakos d'AXIA Ventures.

C'est une bonne nouvelle pour les banques, car le Fonds hellénique de stabilité financière, détenu par l'État, qui possède des participations dans chacun de ces noms, prévoit de se débarrasser de ses participations dans les banques d'ici à la fin de l'année 2025.

Les actions grecques ont augmenté de 30 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 9,5 % pour l'indice européen STOXX 600. Cette surperformance grecque s'explique en partie par la prédominance des banques, favorisée par la hausse des taux d'intérêt.

5/ Qu'en est-il de l'euro ?

L'élection, qui avait déjà incité à vendre l'euro par le passé, n'est pas un facteur déterminant pour les cambistes en temps utile.

La question des "pressions périphériques" a été reléguée au second plan", a déclaré Adam Cole, responsable de la stratégie de change chez RBC Capital Markets.