*



Les Bourses américaines sont attendues en repli à l'ouverture







*



Les actions européennes baissent dans l'attente de la décision de la BCE







*



Les taux courts européens atteignent un point haut depuis mars







par CORENTIN CHAPPRON



PARIS, 15 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes reculent à la mi-journée après les déclarations offensives de la Réserve fédérale (Fed) mercredi soir et alors que la Banque centrale européenne (BCE) devrait annoncer sous peu une nouvelle hausse de son taux directeur.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,65% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 baisse de 0,76% à 7.272,94 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,63% et à Londres, le FTSE grignote 0,07%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,4%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro cède 0,63% et le Stoxx 600 se replie de 0,41%.



Mercredi, la Fed a opté comme prévu pour un statu quo sur les taux mais a surpris les marchés en annonçant deux autres hausses potentielles à venir.



De son côté, la BCE devrait annoncer à 12h15 GMT un relèvement pour la huitième fois consécutive de son taux directeur pour le porter à 3,50%, un plus haut de 20 ans.



Les prévisions économiques de l'institution publiées à cette occasion seront scrutées par les marchés, en particulier les prévisions d'inflation sous-jacentes, car elles donneront des indications sur les futures hausses de taux de la BCE.



"La révision à la baisse du PIB de la zone euro, qui fait entrer la région dans une récession technique, (...) pourrait entraîner une légère révision à la baisse des projections de croissance de la BCE, mais le tableau reste inchangé : la zone euro s'est avérée beaucoup plus résistante que prévu à une combinaison sans précédent de chocs sur les revenus réels", déclarent les stratégistes de Pictet Wealth Management.



"Tant que le chômage reste proche de ses plus bas, il est très peu probable que la BCE assouplisse sa politique monétaire".



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



Aux valeurs, ASOS grimpe de 13,5% après avoir fait état d'un retour à la rentabilité sur son troisième trimestre.



De son côté, H&M avance de 3,6%, le groupe suédois s'étant montré optimiste pour juin après un recul de ses ventes sur les trois mois à fin mai.



A Zurich, SoftwareOne bondit de 18% après une offre de rachat de 2,9 milliards de francs suisses (2,96 milliards d'euros) formulée par Bain Capital Private Equity destinée à retirer de la cote le groupe suisse de services informatiques.



Le groupe VAT affiche la plus forte baisse du Stoxx 600 (-5,88%) après que le groupe a annoncé diminuer le temps de travail de ses employés, une décision qui préservera ses marges mais envoie un signal négatif sur l'état de la demande.



TAUX



En Europe, les rendements à court terme restent soutenus par les anticipations de hausse de taux de la BCE et retrouvent leurs niveaux de mars.



Le rendement du Bund allemand à deux ans atteint 3,153%, en hausse de 11 points de base, une progression comparable à celle du BTP italien à 2 ans, qui revient à 3,708%.



Les taux à plus long terme, pourtant moins sensibles à la politique monétaire, progressent également : le Bund à dix ans atteint un plus haut sur trois semaines, à 2,51%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans gagne près de trois points de base, à 3,8271% et celui des emprunts d'Etat à deux ans prend plus de trois points, à 4,7394%.



CHANGES



Le dollar se raffermit (+0,17%) face à un panier de devises de référence après les déclarations de la Fed.



L'euro est presque inchangé face au billet vert, à 1,083 dollar dans l'attente des annonces de la BCE.



PETROLE



Les cours du brut progressent après le recul observé la veille, la hausse de l'activité de raffinage chinoise contrebalançant des données économiques médiocres en Chine.



Le Brent gagne 1% à 73,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend aussi 1% à 68,98 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Ventes au détail mai -0,1% +0,4% USA 12h30 Indice "Empire State" juin -15,10 -31,80 USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 249.000 261.000



juin USA 12h30 Indice "Philly Fed" juin -14,0 -10,4 USA 13h15 Production industrielle mai +0,1% +1,0% * estimation précédente (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)