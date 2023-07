La banque espagnole Santander prévoit d'embaucher environ 150 banquiers, principalement aux États-Unis, dans le cadre de ses projets d'accélération de la croissance de ses activités de banque d'investissement, selon trois sources ayant connaissance du dossier.

Le responsable mondial de la banque d'affaires et d'investissement de Santander, Jose M. Linares, a évoqué ces projets lors d'une réunion publique qui s'est tenue à New York la semaine dernière, ont indiqué les sources. Les recrutements devraient être achevés au cours de l'année prochaine, selon les sources.

Le deuxième prêteur de la zone euro en termes de valeur de marché, dirigé par la présidente Ana Botin, vise à devenir un acteur plus important dans la banque d'investissement, en doublant sa franchise aux États-Unis pour diversifier les revenus. Dans le cadre de ses efforts pour développer l'unité, la banque espagnole saisit l'occasion d'embaucher de nombreux banquiers du Credit Suisse en difficulté.

M. Linares a annoncé aux employés qu'une soixantaine de ces recrues seraient des directeurs généraux, principalement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et sur d'autres marchés, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Jusqu'à présent, la banque a embauché plus de 20 banquiers d'affaires seniors, principalement aux États-Unis, selon Reuters.

Dans le cadre de ces embauches, Linares a également annoncé un remaniement de l'unité, qui comprend la nomination de David Hermer, un ancien banquier du Crédit Suisse, à la tête de son activité de banque de financement et d'investissement (CIB) aux États-Unis, ont déclaré les personnes.

La banque n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'un des prédécesseurs de Hermer, Marco Antonio Achon, rejoindra l'équipe dirigée par le responsable mondial de la banque et du financement des entreprises, Darren Jones, a indiqué l'une des sources.

Les changements annoncés par Linares lors de la réunion d'information du personnel comprennent également la nomination de Steven Geller, ancien responsable des fusions et acquisitions mondiales au Credit Suisse, en tant que responsable de l'activité de fusions et acquisitions. Il rendra compte à Jones et Hermer.

Toutes les nominations sont effectives depuis le début du mois de septembre, a déclaré l'une des personnes.

Deux personnes ayant connaissance du dossier ont déclaré à Reuters au début du mois que la banque prévoyait d'embaucher au moins 50 banquiers, principalement aux États-Unis.

Mercredi, le directeur général de la banque, Hector Grisi, également ancien banquier de Credit Suisse avant de rejoindre Santander en tant que directeur général au Mexique en 2015, a déclaré lors d'un point presse que la banque renforçait sa banque d'investissement aux États-Unis pour soutenir et développer ses activités sans viser à concurrencer les grands géants dans ce pays.

"Nous n'envisageons en aucun cas d'être un acteur majeur (...) ni de rivaliser avec les grands acteurs", a déclaré M. Grisi.

Il a précisé que la stratégie, qui prévoit de doubler la taille de la franchise américaine, consistait à se concentrer sur le financement à effet de levier et les services aux entreprises pour les clients présents en Europe et en Amérique latine, principalement dans les secteurs présentant le plus grand potentiel de croissance, tels que la transition énergétique.

Le bénéfice net de la banque mondiale de financement et d'investissement a augmenté de 16 % en glissement annuel au deuxième trimestre pour atteindre 899 millions d'euros.

La contribution de la banque d'investissement globale aux bénéfices du groupe Santander a augmenté pour atteindre environ 30% au deuxième trimestre 2023, contre environ 26% au même trimestre 2022.

Santander emploie actuellement environ 8 000 personnes dans sa banque d'affaires et d'investissement mondiale.

Par le passé, Santander a misé sur la croissance de l'Amérique latine pour compenser les conditions difficiles des banques en Europe. (Reportage de Jesús Aguado et Andres Gonzalez ; Rédaction d'Elisa Martinuzzi et David Evans)