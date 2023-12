Pour les investisseurs qui ont bravé leur appel "les obligations sont de retour" au cours d'une année turbulente, la dette de la zone euro a été la grande gagnante et une économie aigre et des cordons de la bourse plus serrés signifient que son attrait se maintiendra en 2024.

Le marché des obligations d'État de la zone euro, d'une valeur d'environ 10 000 milliards de dollars, devrait afficher un rendement de 6,5 % cette année, ce qui représente un rebond après deux années de rendements obligataires négatifs à l'échelle mondiale en raison de la montée en flèche de l'inflation.

Le marché a nettement surpassé les bons du Trésor américain, en hausse de 3,5 % cette année, et les obligations britanniques, en hausse de 2,4 %, selon les indices ICE BofA.

Les obligations italiennes, à l'épicentre des inquiétudes concernant l'impact des hausses de taux d'intérêt à un rythme record, ont enregistré un rendement de près de 9 %.

Pour certains, ce n'est que le début.

"La plupart de nos positions haussières sur les obligations passent désormais par l'Europe, car c'est là que la croissance est la plus faible", a déclaré Mike Riddell, gestionnaire de portefeuille senior chez Allianz Global Investors, qui a délaissé les États-Unis et le Canada au profit de l'Europe.

L'inflation dans la zone euro diminue rapidement et une récession se profile à la fin de l'année. Selon les sondages de Reuters, l'Union européenne ne devrait enregistrer qu'une croissance de 0,6 % l'année prochaine, soit la moitié du taux des États-Unis, ce qui renforce les arguments en faveur des obligations allemandes, qui constituent une valeur refuge.

Un coup porté au budget de l'Allemagne par la Cour constitutionnelle, d'un montant de 60 milliards d'euros, pourrait réduire la croissance de l'année prochaine de 0,5 %, Berlin réduisant ses dépenses pour revenir à un "frein à la dette" limitant les nouveaux emprunts.

UNE POLITIQUE FISCALE PLUS STRICTE

Chris Jeffery, responsable de la stratégie en matière de taux et d'inflation chez Legal and General Investment Management, a déclaré que la décision de la Cour allemande confortait sa décision de privilégier les obligations européennes par rapport aux bons du Trésor américain.

"Il s'agira d'une politique budgétaire plus stricte et suffisamment importante pour être pertinente sur le plan macroéconomique", a-t-il déclaré, notant que les réductions des dépenses allemandes interviennent au moment où les ministres des finances de la zone euro tentent de réformer leurs règles budgétaires pour les États membres qui cherchent à limiter les déficits.

Autre avantage : contrairement aux États-Unis, aucune des grandes économies de la zone euro n'organise d'élections l'année prochaine, ce qui élimine une source potentielle de pression supplémentaire sur les dépenses au cours d'une année où les besoins de financement sont élevés, les banques centrales continuant à réduire leurs bilans.

Les besoins de financement de l'euro sont également élevés, mais la nouvelle dette que les investisseurs devront assumer après les achats de la Banque centrale européenne est plus proche de celle de cette année, alors que les investisseurs devront s'adapter à une émission de dette américaine nettement plus élevée, note BofA.

La décision prise jeudi par la BCE d'arrêter progressivement les réinvestissements d'obligations dans le cadre de son programme de lutte contre la pandémie d'ici fin 2024, au lieu de les arrêter plus tôt, a renforcé le sentiment haussier.

Ce plan "est plus progressif que prévu et devrait être gérable, notamment parce que la BCE conservera la possibilité d'utiliser les réinvestissements de manière flexible tout au long de l'année prochaine", a déclaré Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management.

Ces réinvestissements soutiennent des pays tels que l'Italie, très endettée, lorsque la BCE choisit les obligations du pays à acheter. Le déficit élevé de l'Italie a soulevé des questions quant à son éligibilité au programme d'achat d'obligations de la BCE, qui gagnera en importance lorsque le PEPP prendra fin.

TENIR

Mais il y a des risques.

Tout d'abord, une forte volatilité. Les gains de fin d'année font suite à des fluctuations de prix importantes, les obligations ayant été durement touchées en février et en septembre. L'Association des marchés financiers en Europe a déclaré lundi que les trois trimestres les plus importants en termes de volumes d'échanges quotidiens d'obligations en Europe depuis 2014 se sont tous déroulés cette année.

Les responsables des agences de la dette affirment que les fonds spéculatifs contribuent à combler le vide laissé par la BCE.

En outre, un rallye spectaculaire en fin d'année signifie que les rendements des obligations allemandes, qui évoluent à l'inverse des prix, sont tombés à des niveaux où certaines banques prévoyaient qu'ils seraient à la fin de 2024, de sorte que de nouvelles baisses pourraient être limitées.

Quant à l'Italie, elle pourrait perdre de son éclat, surtout si les nouvelles règles de l'UE renouvellent l'examen de ses finances. Kal El-Wahab, responsable du trading des taux linéaires EMEA chez BofA, s'attend à ce que la surperformance de la zone euro se concentre sur l'Allemagne, les besoins de financement élevés étant susceptibles de peser sur l'Italie.

Tout signe d'affaiblissement de la demande des investisseurs particuliers, qui ont joué un rôle clé dans la réduction du financement de l'Italie cette année, pourrait également peser sur sa dette, prévient Barclays.

GILT TRIP ?

De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne ne devrait connaître qu'une croissance de 0,4 %, ce qui incite des personnes comme Riddell d'Allianz à parier gros sur les obligations britanniques.

Cependant, l'inflation, anathème pour les investisseurs obligataires, reste un défi plus important. Selon un sondage Reuters, elle devrait atteindre 3 % l'année prochaine, contre 2,5 % dans la zone euro et 2,6 % aux États-Unis.

Les besoins de financement du Royaume-Uni, les deuxièmes plus élevés jamais enregistrés pour le prochain exercice financier, sont également considérés comme plus difficiles.

"Nous avons constaté un manque de demande de la part de la communauté LDI tout au long de l'année, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les obligations (britanniques) ont sous-performé", a déclaré El-Wahab de BofA, faisant référence aux investisseurs axés sur le passif qui investissent pour les fonds de pension au centre de la crise du "mini-budget" de l'année dernière.

Craig Inches, responsable des taux et des liquidités chez Royal London Asset Management, a déclaré qu'il était plus inquiet de l'importance des émissions au Royaume-Uni, où il détient une position "neutre", qu'aux États-Unis, où la diminution de l'appétit des fonds de pension le rend "nerveux".