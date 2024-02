Francfort (awp/afp) - Les consommateurs en zone euro ont légèrement relevé en décembre leurs attentes d'inflation à terme, indique mardi la Banque centrale européenne, de quoi semer le doute sur sa capacité à ramener l'agrégat à l'objectif.

Sur un horizon de trois ans, les consommateurs en zone euro anticipent une inflation à 2,5%, contre 2,4% auparavant, selon une enquête mensuelle de la BCE.

Et pour les douze prochains mois, les prix devraient augmenter de 3,2%, soit le niveau "le plus bas depuis février 2022" et une baisse par rapport au chiffre de 3,5% anticipé en novembre, énonce par ailleurs la BCE.

C'est plus que l'inflation mesurée en janvier dans la région, à 2,8% sur un an, après 2,9% en décembre, selon Eurostat, et encore bien au-delà de la cible de 2% fixée sur le moyen terme par la BCE.

La légère baisse des anticipations sur douze mois de l'inflation "est principalement le résultat de la baisse réelle" de l'agrégat, selon la tendance observée en 2023, déclare à l'AFP Carsten Brzeski, chez ING.

L'agrégat comprend les espèces en circulation, les crédits à plus de deux ans ainsi que les dépôts des ménages et des entreprises.

En revanche la perception sur le long terme s'avère "plus inquiétante pour la BCE, dans la mesure où elle témoigne d'une perte de confiance dans sa capacité à ramener l'inflation à son objectif", ajoute-t-il.

Pour la BCE, influer sur les anticipations des consommateurs et autres agents concernés par les hausses de prix est essentiel pour ne pas laisser l'inflation s'ancrer dans les têtes.

La présente enquête intervient avant que la BCE ait formellement débattu du moment opportun pour baisser ses taux campant actuellement au plus haut, face à l'accalmie observée sur les prix.

Ses dirigeants ont suggéré en public qu'une telle baisse ne saurait intervenir avant juin, quand les marchés anticipent une première baisse dès avril.

L'institution publie chaque mois depuis aout 2022 l'enquête désignée "CES" (Consumer Expectations Survey), basée sur un questionnaire en ligne auprès d'environ 19.000 consommateurs âgés de 18 ans et plus dans onze pays : Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie et Pays-Bas, auxquels ont été rajoutés depuis décembre Irlande, Grèce, Autriche, Portugal et Finlande.

Ces pays représentent 96% du PIB et 94% de la population de la région.

afp/jh