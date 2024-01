Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une série de données économiques en provenance de Chine a mis en évidence la faiblesse de la reprise, laissant les investisseurs déçus et plus enclins que jamais à attendre de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin.

Les marchés peuvent également ressentir un sentiment de déjà-vu. Après tout, nous sommes déjà passés par là : Une crise immobilière qui ne semble pas vouloir se calmer, des pressions déflationnistes croissantes et une faible demande des consommateurs ont entravé l'économie chinoise pendant une grande partie de l'année 2023, et ont suscité des demandes constantes de mesures de relance.

La journée de mercredi n'a pas dérogé à la règle. Les données ont montré que le produit intérieur brut a augmenté de 5,2 % en octobre-décembre par rapport à l'année précédente, ce qui représente une accélération par rapport au rythme de 4,9 % enregistré au troisième trimestre, mais ne correspond pas aux prévisions de croissance de 5,3 % formulées dans un sondage Reuters.

Ce résultat est tout juste suffisant pour permettre à Pékin d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'environ 5 % pour 2023, malgré un début d'année hésitant.

Les investisseurs, déjà ébranlés par la rhétorique hawkish des banquiers centraux qui s'opposent à l'idée d'une réduction précoce des taux d'intérêt, ont fait chuter les actions asiatiques à leur plus bas niveau depuis un mois, tandis que les actions chinoises de premier ordre se trouvaient à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Les inquiétudes suscitées par les attaques en mer Rouge ont ravivé les craintes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques, ce qui a poussé les investisseurs à se tourner vers la valeur refuge qu'est le dollar, qui est à son plus haut niveau depuis un mois.

La morosité devrait se poursuivre en Europe, où les contrats à terme indiquent une ouverture en forte baisse. Les valeurs de luxe européennes, en particulier, seront à surveiller après les données relatives à la Chine.

La journée de mercredi s'annonce riche en données, les rapports sur l'inflation en Grande-Bretagne et dans la zone euro plus tard dans la journée pouvant influencer la manière dont les marchés pensent que la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne poursuivront leur politique monétaire.

Cette semaine, les responsables politiques de la BCE ont tenté de réduire les attentes du marché en matière de réduction des taux, en maintenant un climat d'incertitude quant au calendrier de ces mesures. Toutefois, les opérateurs tablent toujours sur une réduction de 150 points de base de la part de la BCE cette année.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : Indice des prix à la consommation (IPC) et indice des prix à la consommation (IPP) au Royaume-Uni ; données sur l'inflation dans la zone euro.