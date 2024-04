Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les métaux brillants ont le vent en poupe. Les prix de l'or, de l'argent, du cuivre, du zinc et de l'aluminium ont commencé le trimestre par un bond grâce aux signes indiquant que le creux de la vague a été atteint pour l'industrie manufacturière mondiale.

Cette semaine, la reprise inattendue de la construction en Allemagne a succédé à un sursaut de la production américaine et chinoise, et les investisseurs semblent oser rêver d'une saison ensoleillée pour les actions européennes, qui frôlent des sommets.

Depuis le début du mois de mars, l'indice EuroSTOXX a progressé de 2,3 %, le DAX allemand de 3,2 %, le FTSE de 3,4 % et l'IBEX espagnol de 8,4 %. Le Nasdaq est resté stable et le Nikkei a perdu 1 %.

L'or a atteint un niveau record lundi et le bitcoin s'est approché d'une étape similaire.

Il y a des raisons de douter. L'enquête sur les prêts bancaires européens de mardi pourrait montrer une vision moins optimiste des perspectives du continent.

Il y a les guerres à l'est, en Ukraine et au Levant, et la diminution des attentes de réductions des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais c'est aussi là que le bât blesse - personne ne parle ou n'attend de hausses de taux, l'accent étant mis sur le pourquoi et le quand des baisses.

C'est là que la Banque centrale européenne intervient jeudi, pour donner une idée de sa fonction de réaction. La semaine dernière, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré sa dépendance à l'égard des données, mais a déclaré que les récentes surprises à la hausse ne feraient pas dérailler les réductions.

Les marchés s'attendent à ce que Christine Lagarde, présidente de la BCE, annonce une réduction en juin, mais la résistance de l'euro ces derniers temps indique qu'une surprise hawkish, comme celle de la banque centrale philippine lundi, pourrait susciter de la nervosité.

L'euro se maintient dans une fourchette étroite depuis environ un an et se situe plus ou moins au milieu de cette fourchette, juste au-dessus de 1,08 dollar. Les bunds allemands ont été vendus cette semaine, mais les marchés obligataires restent positionnés pour une baisse des taux cette année.

Les échanges en Asie ont été modérés avant le test d'inflation américain de mercredi. Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont maintenus au-dessus de 90 dollars le baril. Le yen a frôlé le niveau de 152 par dollar, ce qui a incité les traders à ne pas intervenir.

Les actions de TSMC ont bondi de 4 % pour atteindre un niveau record après que le géant des puces a obtenu une subvention de 6,6 milliards de dollars pour une usine de production en Arizona.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Enquête de la BCE sur les prêts bancaires