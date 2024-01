(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens se sont orientés vers une ouverture à la baisse mardi matin, prolongeant les pertes de la séance précédente, les incertitudes économiques et la perspective de taux plus élevés pour une période plus longue pesant sur le sentiment, alors que les responsables de la BCE ont adopté un ton agressif ces derniers jours.

Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, "le premier trimestre de cette année sera caractérisé par la prise de conscience qu'il est trop tôt pour que les banques centrales réduisent les taux d'intérêt, à moins que quelque chose de vraiment grave - comme une autre crise bancaire, une crise du logement ou une autre crise de la dette - ne frappe l'économie. En effet, le mois de mars - où les prix du marché reflètent les premières baisses de taux de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne - est dans deux mois environ, et les choses ne semblent pas "si" mauvaises.

Ainsi, le FTSE Mib devrait perdre 132,5 points ou 0,4 % après avoir clôturé dans le rouge (0,5 %) à 30 327,72.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en baisse de 29,6 points ou 0,4 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres est donné dans le rouge par 19,3 points ou 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait être en baisse de 71,3 points ou 0,4 pour cent.

En Europe, ajoute M. Ozkardeskaya, la croissance ralentit, mais la BCE a besoin de ce ralentissement pour faire baisser l'inflation. Et à moins d'un arrêt brutal de l'activité économique, la BCE ne se précipitera pas pour baisser ses taux. Au contraire, la banque se concentre désormais sur l'assouplissement des programmes d'aide liés à la pandémie. Selon une récente enquête de Bloomberg, la BCE procédera cette année à quatre baisses de 25 points de base à partir de juin, au lieu de six baisses de taux à partir d'avril ? comme l'attendaient les marchés'.

Dans l'actualité politique internationale, Donald Trump a remporté les caucus de l'Iowa, consolidant ainsi sa position de candidat républicain à la présidence en fin d'année.

Parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a cédé 0,2% à 44 273,18 lundi soir, le Small-Cap est en baisse de 1,2% à 27 694,31, tandis que l'Italie Growth cède 0,2% à 8 238,05.

Sur le Mib, les investisseurs haussiers ont inclus Banca Mediolanum, qui a ramené un vert de 2,3 %. La banque a déclaré lundi qu'elle avait enregistré des entrées nettes totales de 1,22 milliard d'euros au mois de décembre. Les entrées nettes dans les actifs sous gestion se sont élevées à 655 millions d'euros en décembre.

Banca Generali, quant à elle, a clôturé le mois en hausse de 0,8 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait enregistré des entrées de fonds de 834 millions d'euros en décembre, ce qui porte le chiffre annuel à 5,86 milliards d'euros, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. En décembre, les solutions de gestion et d'assurance ont également consolidé leur reprise par rapport aux mois précédents, avec une collecte de 256 millions d'euros. En termes de produits, les contenants financiers ont collecté 131 millions d'euros au cours du mois - et 699 millions d'euros sur l'année -, se confirmant comme la solution qui répond le mieux aux besoins des clients privés en termes de diversification et de personnalisation offertes.

L'action Azimut a également été bien achetée et a clôturé sur une bougie haussière de 0,8 %, après le gain de 2,0 % enregistré lors de la séance précédente.

Du côté baissier, A2A, en queue de peloton, a cédé 1,9% après le vert de 1,5% de la séance précédente. Le volume des transactions a été élevé, avec plus de 23 millions d'actions échangées, contre une moyenne journalière sur trois mois d'environ 8,7 millions.

Saipem a clôturé 2,1% dans le rouge, après que la Cour suprême algérienne ait statué sur l'affaire pénale initiée en décembre 2022 contre la société en relation avec sa participation à un appel d'offres de 2008 pour des études concurrentielles FEED liées au projet Rhourde Nouss QH, confirmant l'acquittement de la société.

Stellantis - dans le rouge de 1,6 pour cent - a annoncé vendredi que son fonds de capital-risque, Stellantis Ventures, avait annoncé sa participation en tant qu'investisseur stratégique dans Tiamat, une société française qui développe et commercialise la technologie des batteries sodium-ion.

Du côté des valeurs moyennes, le conseil d'administration de PharmaNutra - en baisse de 1,8 % - a approuvé jeudi le chiffre d'affaires préliminaire du groupe pour l'exercice 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires net consolidé de 100,2 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport au chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022.

Ariston Holding, d'autre part, a chuté de 3,0%, après un vert de 0,6% lors de la session précédente.

Credem - en baisse de 0,2% - a annoncé jeudi soir qu'il avait émis un nouvel emprunt obligataire, destiné aux investisseurs institutionnels et professionnels, d'un montant de 500 millions d'euros. L'émission, dans le format "Social Covered Bond", soutiendra les activités de durabilité sociale et souligne l'engagement du groupe en matière d'ESG.

Reply - en hausse de 0,3 % à 122,00 EUR - a annoncé vendredi que sa filiale Storm Reply, une société spécialisée dans les services informatiques en nuage, avait mis en œuvre une solution IoT en nuage pour Eurogate, une société renommée de terminaux de conteneurs, afin de collecter et d'analyser les données opérationnelles des machines et des systèmes dans le nuage.

Parmi les autres valeurs positives, Webuild a gagné 3,2 %, après une hausse de 0,8 % vendredi. Vendredi, Mirabella Financial Services a augmenté sa position courte sur le titre de 0,46 % à 0,50 %.

Piaggio a fait encore mieux, avec un gain de 3,8% après une hausse de 1,9% vendredi soir, clôturant comme le meilleur du segment.

Sur le segment des petites capitalisations, Banca Sistema a clôturé stable à 1,20 euro, après avoir annoncé vendredi avoir consolidé son activité d'affacturage et avoir terminé l'année 2023 avec des volumes en hausse de 26% sur un an, les prêts acquis dépassant les 5,5 milliards d'euros.

Fidia, en revanche, a chuté de 6,2%, clôturant pour la neuvième séance consécutive avec une bougie baissière.

doValue - dans le rouge de plus de 21% avant d'entrer dans la volatilité - a annoncé avoir approuvé un nouveau rapport intermédiaire consolidé au 30 septembre, préparé conformément aux normes comptables internationales applicables à l'information financière intermédiaire en vertu de l'IAS 34. En détail, le chiffre d'affaires net s'élève à 304,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, contre 380 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La période s'est terminée par une perte de 25,7 millions d'euros, contre un bénéfice de 39,2 millions d'euros. L'Ebitda incluant les éléments non récurrents s'est élevé à 115,3 millions d'euros, contre 151,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022.

Unieuro - en hausse de 3,4 pour cent - a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les résultats des neuf premiers mois de 2023-2024 clos le 30 novembre, qui ont fait état d'un chiffre d'affaires de 1,92 milliard d'euros, contre 2,04 milliards d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

Parmi les PME, l'action CleanBnB a été boostée par CleanBnB, qui a clôturé dans le vert de 8,5 % avec un nouveau prix à 1,32 EUR par action, après une hausse de plus de 10 % dans la nuit de vendredi à samedi.

Gambero Rosso, quant à lui, a progressé de 5,0 %, rebondissant après quatre séances terminées par une bougie baissière.

Omer a gagné 6,7 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat avec Hitachi Rail pour la fourniture de meubles et de composants de carénage pour 40 trains Frecciarossa ETR 1000 commandés par Trenitalia. La valeur du contrat, dont le montant n'a pas été révélé, "contribuera au carnet de commandes à hauteur d'un pourcentage compris entre 15 et 20%", a déclaré la société dans une note.

Circle - en déficit de 1,5 % - a annoncé lundi qu'elle avait remporté un nouveau projet financé par la FILSE dans le cadre du programme régional FEDER 2021-2027. Le projet, d'une durée de 18 mois, bénéficiera d'une subvention totale d'environ 770 000 euros, dont environ 190 000 euros seront versés à la société.

Iervolino & Lady Bacardi a reculé de 6,7 pour cent, se plaçant pour la neuvième session consécutive du côté baissier.

H-Farm a chuté de 3,5 pour cent à 0,13 EUR, à son plus bas niveau depuis 52 semaines.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,8 % à 35 619,18, le Hang Seng a baissé de 2 % à 15 891,61 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,3 % à 2 893,99.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0913 USD contre 1,0947 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2666 USD contre 1,2728 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 78,25 USD contre 78,35 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 050,29 USD l'once contre 2 054,59 USD l'once lundi soir.

Le calendrier économique de mardi comprend, à 1000 CET, l'inflation italienne et les attentes des consommateurs de la zone euro.

À 1100 CET, le sentiment de confiance ZEW pour l'Allemagne et la zone euro sera publié, tandis qu'à 1210 CET, il y aura un discours du chef de la Bundesbank Nagel.

À 14h30 CET, les données sur l'inflation au Canada arriveront, à 1700 CET, Waller de la Réserve fédérale s'exprimera et à 1430 CET, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois et six mois.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Gibus sont attendus.

