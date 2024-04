L'inflation dans la zone euro devrait continuer à baisser et la Banque centrale européenne pourrait réduire ses taux d'intérêt si les critères de croissance des prix qu'elle applique depuis longtemps sont respectés, a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, vendredi.

"Dans le même temps, le Conseil des gouverneurs ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière", a déclaré Mme Lagarde, réitérant ainsi les orientations les plus récentes de la banque.

"Les risques qui pèsent sur les perspectives d'inflation sont doubles", a-t-elle ajouté. "Les risques à la hausse comprennent des tensions géopolitiques accrues, ainsi qu'une croissance des salaires plus élevée et des marges bénéficiaires plus résistantes que prévu.