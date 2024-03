(Alliance News) - Les principaux indices européens sont attendus en légère hausse ce lundi, à l'exception de Londres qui semble promis à une ouverture en baisse. Un début de semaine prudent avant la réunion de la Banque centrale européenne, qui annoncera ses décisions de politique monétaire jeudi. Aux États-Unis, en revanche, la semaine sera chargée en données sur l'emploi, tandis que le président de la Fed, M. Powell, devrait témoigner devant le Congrès jeudi.

Ainsi, selon les contrats à terme IG, le FTSE Mib devrait se situer juste au-dessus du pair, soit en hausse de 16,8 points, après avoir clôturé vendredi dans le vert de 1,1 % à 32 934,29.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est donné en baisse de 0,2 pour cent ou 15,1 points, tandis que le DAX 40 de Francfort et le CAC 40 de Paris sont tous deux attendus juste au-dessus de la normale.

"La BCE devrait maintenir ses taux de référence inchangés lors de la réunion de cette semaine. Tous les yeux et les oreilles seront tournés vers tout changement mineur dans la déclaration et les prévisions", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, "Alors que les mauvaises perspectives économiques de la région appellent à une intervention de la BCE, l'inflation pourrait être un frein à toute allusion concrète". La BCE n'a qu'un seul mandat : la stabilité des prix. Par conséquent, elle ne réduira pas ses taux avant de s'être assurée que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 %. Le mois de juin semble être le premier pour une action concrète".

Il convient également de noter que New York Community Bancorp - une banque régionale américaine - a chuté de plus de 25 % vendredi, sans choquer le marché. La banque a déclaré avoir découvert des "faiblesses matérielles" dans la manière dont elle suit les risques liés aux prêts", commente M. Ozkardeskaya. "La capacité de la Fed à contenir la mini-crise bancaire de l'année dernière, l'efficacité de ses outils de liquidité et la crédibilité qu'elle a acquise expliquent que les problèmes de New York Community Bancorp soient considérés par les investisseurs comme un cas isolé, qui ne se répercutera pas sur le reste du marché."

Vendredi soir, sur la Piazza Affari, parmi les petites valeurs italiennes, la Mid-Cap a gagné 0,4 % à 45 775,58, la Small-Cap a augmenté de 0,3 % à 28 044,75, et l'Italy Growth a terminé en baisse de 0,4 % à 8 193,18.

Sur le Mib, Saipem a clôturé en tête, en hausse de 8,4 %. Elle a été précédée par Iveco, en hausse de 5,2 %, et Poste Italiane, en hausse de 4,1 %.

Le conseil d'administration de Poste Italiane a publié jeudi ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2023, qui s'est soldé par un bénéfice net de 1,93 milliard d'euros, contre 1,58 milliard d'euros un an plus tôt.

Le conseil a également proposé la distribution d'un dividende de 0,80 EUR par action, portant le montant total des dividendes à 1,00 EUR pour 2023, soit un delta de croissance de 23 % par rapport aux 0,65 EUR versés l'année précédente.

La société a également annoncé que le conseil d'administration avait nommé Giuseppe Lasco au poste de directeur général.

Leonardo - dans le vert de 2,5% - a déclaré jeudi avoir clôturé l'année 2023 avec des revenus de 15,30 milliards d'euros, en hausse de 3,9% par rapport aux 14,71 milliards d'euros au 31 décembre 2022, et en ligne avec les prévisions, selon les résultats préliminaires.

Le carnet de commandes s'est élevé à 39,53 milliards d'euros, contre 37,51 milliards d'euros au 31 décembre 2022.

Parmi les valeurs baissières, Mediobanca a terminé dans le rouge de 0,2 pour cent après avoir annoncé jeudi qu'elle avait mis fin à son programme de rachat d'actions après avoir acheté 17 millions d'actions, soit 2 pour cent de son capital social, pour un montant total de 198 millions d'euros.

En bas de l'échelle se trouve A2A, en baisse de 0,6 %, précédée par DiaSorin, en baisse de 0,5 % et Prysmian, dans le rouge de 0,1 %.

Cette dernière a indiqué jeudi avoir terminé l'année 2023 avec un bénéfice net en hausse de 5,0% sur un an, à 529 millions d'euros, contre 504 millions en 2022.

Les revenus ont légèrement baissé, de 1,1%, à 15,35 milliards d'euros contre 16,07 milliards d'euros.

Sur le segment des cadets, MARR a grimpé de 0,2% après avoir annoncé jeudi que, selon les données contenues dans ses états financiers de pré-clôture, les revenus pour 2023 s'élèveront à 2,09 milliards d'euros, contre 1,93 milliard d'euros en 2022, dépassant 2,00 milliards d'euros "pour la première fois de son histoire".

De' Longhi - en hausse de 1,5 % - a annoncé qu'il avait finalisé le regroupement d'entreprises entre sa filiale Eversys et La Marzocco International.

La transaction crée une entreprise leader dans le domaine du café haut de gamme avec un chiffre d'affaires global de 370 millions d'euros d'ici 2023, dont De' Longhi détiendra 61,6%. De' Longhi en détiendra 61,6 %, De' Longhi Industrial 26,5 % et les actionnaires minoritaires de La Marzocco le reste.

Parmi les petites capitalisations, Biesse a perdu 2,9% après avoir annoncé vendredi ses estimations pour les états financiers consolidés au 31 décembre 2023. Le chiffre d'affaires est estimé à environ 785 millions d'euros et l'Ebitda est attendu à environ 77 millions d'euros avec une marge de 9,8% sur les ventes.

Digital Bros - en baisse de 0,9 % - a déclaré mercredi que sa filiale 505 Games avait signé un accord avec Remedy Entertainment pour vendre les droits d'édition, de distribution et de marketing des jeux vidéo de la saga Control.

Mondo TV a gagné 1,6 % après avoir annoncé vendredi que la série animée Agent 203 sera lancée sur Rai Gulp le 12 mars, avec une programmation quotidienne aux heures de grande écoute du soir.

Le lancement sur la plateforme RaiPlay est prévu pour une première exclusive le 8 mars.

CY4Gate a perdu 5,2 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait acheté 194 740 de ses propres actions ordinaires en février pour un montant total de 1,2 million d'euros.

Parmi les PME, Innovatec - en hausse de 0,2 % - a signalé vendredi qu'elle avait achevé l'acquisition de 50,1 % de Green LuxCo Capital.

Green LuxCo Capital est un holding d'investissement de droit luxembourgeois qui détient une participation de 70% dans Ecosavona, une société active dans le traitement, l'élimination et la valorisation des déchets urbains et spéciaux non dangereux, ainsi que dans la valorisation énergétique du biogaz de décharge.

Pozzi Milano a chuté de 2,9 % le jour après avoir déclaré des revenus de 18,2 millions d'euros en 2023, en baisse de 9,0 % par rapport à 20,0 millions d'euros en 2022.

Au cours de l'exercice 2023, Pozzi Milano a réalisé de bonnes performances, en particulier à l'international, enregistrant environ 77% de ses revenus à l'étranger, a expliqué la société dans une note.

En Asie, le Nikkei a augmenté de 0,5 % pour atteindre 40 109,23, le Hang Seng a cédé 0,3 % pour atteindre 16 548,57 et le Shanghai Composite a augmenté de 0,4 % pour atteindre 3 039,31.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 39 087,38, le Nasdaq de 1,1 % à 16 274,94 et le S&P 500 de 0,8 % à 5 137,08.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0848 USD contre 1,0833 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2664 USD contre 1,2651 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 83,46 dollars contre 83,91 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 084,73 USD l'once contre 2 082,95 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit le budget du gouvernement français à 0845 CET, tandis qu'à 0900 CET se trouve le changement du taux de chômage en Espagne.

À 1000 CET, l'indice de confiance des investisseurs Sentix est attendu.

Sur le front des obligations, les adjudications de BTF français à 3, 6 et 12 mois sont attendues à 1455 CET, tandis qu'outre-Atlantique, les adjudications d'obligations du Trésor américain à 3 et 6 mois sont attendues à 1730 CET.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Health Italia et de Piaggio & C. sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.