La livre sterling a atteint vendredi son plus haut niveau en deux semaines et demie par rapport à l'euro, qui s'est affaibli, après que diverses données sur les entreprises ont montré que l'économie britannique était plus résistante que prévu en décembre.

Le secteur de la construction britannique a montré des signes qu'il pourrait avoir vu le pire de la chute causée par les taux d'intérêt qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans, à savoir 5,25 %, en août.

L'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat (PMI) de la construction au Royaume-Uni a augmenté en décembre, passant de 45,5 en novembre à 46,8, mais est resté en dessous du seuil de croissance de 50,0 pour le quatrième mois consécutif.

L'indice PMI tous secteurs, qui combine les données de la construction avec celles des services et de l'industrie manufacturière publiées cette semaine, a atteint 51,7 en décembre, contre 50,2 en novembre, soit son niveau le plus élevé depuis juin.

Des données séparées du prêteur hypothécaire Halifax ont montré que les prix de l'immobilier britannique ont augmenté en termes annuels en décembre pour la première fois en huit mois, ajoutant aux signes de stabilisation du marché de l'immobilier.

Dans le même temps, un organisme industriel a déclaré que le marché britannique des voitures neuves avait connu sa meilleure année depuis la pandémie de COVID-19, l'allègement des problèmes de la chaîne d'approvisionnement ayant permis de répondre à la demande refoulée de véhicules pour les flottes.

La livre a augmenté de 0,14 % par rapport à l'euro pour atteindre 86,19 pence. Face à un dollar plus fort, elle a baissé de 0,13 % à 1,2665 $.

Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank, a déclaré qu'il était encore difficile de dresser un tableau optimiste des perspectives de la livre sterling, mais qu'elle s'attendait à ce que l'euro reste sous pression par rapport à la livre sur une période de 12 mois, compte tenu des difficultés persistantes auxquelles est confrontée la plus grande économie de l'Union européenne.

L'inflation dans la zone euro a augmenté le mois dernier, tandis que la contraction de l'activité commerciale dans la zone euro s'est poursuivie en raison d'un ralentissement persistant dans le secteur dominant des services.

"Nous pensons que les problèmes économiques de l'Allemagne pèseront sur le sentiment de l'euro à l'avenir et permettront à la livre sterling de regagner du terrain", a déclaré M. Foley.

Pour soutenir la livre sterling, les traders réduisent les attentes de réduction des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) cette année. Ils prévoient maintenant des réductions d'environ 120 points de base en 2024, par rapport aux 140 points de base prévus jeudi, selon les prix du marché monétaire.

Les données officielles publiées le mois dernier suggèrent que l'économie britannique pourrait déjà être en légère récession, tandis que l'inflation au Royaume-Uni a chuté plus que prévu en novembre à 3,9 %, contre 4,6 % en octobre.

Toutefois, la BoE a déclaré qu'elle prévoyait de maintenir les taux élevés pendant un certain temps afin de s'assurer que la hausse de l'inflation de 2022 est bien du passé.