La zone euro est passée d'un déficit commercial à un excédent en octobre, selon des données non corrigées publiées vendredi, les importations d'énergie ayant notamment diminué en valeur par rapport à l'année précédente.

L'office statistique de l'Union européenne Eurostat a déclaré que la balance commerciale non corrigée des variations saisonnières des 20 pays partageant l'euro était un excédent de 11,1 milliards d'euros (12,2 milliards de dollars), contre un déficit de 28,7 milliards d'euros un an plus tôt.

Corrigé des variations saisonnières, l'excédent commercial du mois d'octobre s'élève à 10,9 milliards d'euros, contre 8,7 milliards d'euros en septembre.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'excédent commercial des produits manufacturés a augmenté pour atteindre 313,5 milliards d'euros en janvier-octobre 2023, soit environ le double du niveau de l'année précédente, les machines, y compris les véhicules, étant le principal contributeur.

Le déficit commercial de l'UE avec la Russie a fortement diminué, passant de 134,4 milliards d'euros à 11,0 milliards d'euros au cours de la même période par rapport à l'année dernière, le bloc des 27 nations ayant fortement réduit ses achats de pétrole et de gaz et ayant bénéficié de la baisse des prix de l'énergie.

Le déficit commercial de l'UE avec la Chine s'est également réduit entre janvier et octobre, tandis que son excédent commercial avec les États-Unis s'est creusé. L'excédent commercial de l'UE avec la Grande-Bretagne s'est également accru.

Pour consulter le communiqué d'Eurostat, cliquez sur :

(1$ = 0,9122 euros)