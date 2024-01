Des centaines de milliers d'Allemands ont manifesté contre l'extrémisme de droite et le parti nationaliste Alternative pour l'Allemagne (AfD), dans le cadre de la plus grande vague de protestation que le pays ait connue depuis des années.

Voici ce que nous savons sur ces manifestations qui entrent dans leur troisième semaine :

QU'EST-CE QUI A DÉCLENCHÉ LES MANIFESTATIONS ?

Les manifestations ont commencé après la publication d'un rapport selon lequel certains hauts responsables du parti AfD ont discuté de politiques telles que l'expulsion massive de citoyens d'origine étrangère lors d'une réunion avec des radicaux de droite à Potsdam, juste à l'extérieur de Berlin.

Les propositions de déportation des "citoyens non assimilés" vers "un État modèle en Afrique du Nord", rapportées par le média Correctiv, ont horrifié de nombreux Allemands. Certains ont comparé ces propositions au projet initial des nazis de déporter les Juifs d'Europe à Madagascar et la réunion à la conférence de Wannsee (près de Potsdam), en 1942, au cours de laquelle les responsables nazis ont préparé l'Holocauste.

Beaucoup disent qu'ils ne peuvent plus rester silencieux face à la montée du parti d'extrême droite allemand le plus performant depuis les nazis.

Les manifestations ont également coïncidé avec des déclarations de chefs d'entreprise craignant l'impact de la montée de l'extrême droite sur l'image de l'Allemagne et son attrait pour les investisseurs et la main-d'œuvre qualifiée étrangère.

QUI ORGANISE LES MANIFESTATIONS ?

Des groupes de la société civile et des alliances avec des partis traditionnels, des syndicats et des églises, sous des noms tels que "Ensemble contre la droite", "Cologne debout" ou "Vivre la démocratie", sont en grande partie à l'origine des manifestations.

Selon "Ensemble contre la droite", des manifestations sont prévues dans quelque 160 villes au cours des prochaines semaines.

COMMENT L'AFD A-T-ELLE RÉAGI ?

L'AfD a cherché à prendre ses distances avec la proposition d'expulsion, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une politique du parti. La codirigeante Alice Weidel s'est séparée d'un conseiller qui a participé aux discussions à Potsdam.

Mais le rapport a mis en lumière les tendances extrémistes de l'AfD, dont les services de renseignement se méfient depuis longtemps. Le parti fait l'objet d'une surveillance gouvernementale en raison de soupçons d'extrémisme.

Les dirigeants de l'AfD ont également cherché à minimiser les manifestations, affirmant que les images ont été manipulées et que les rassemblements sont une tentative du gouvernement de détourner l'attention de ses échecs.

QUELLES SONT LES REVENDICATIONS DES MANIFESTANTS ?

Les manifestants cherchent à réduire le soutien à l'AfD, qui arrive en deuxième position au niveau national et en première position dans les trois États de l'Allemagne de l'Est qui organisent des élections cette année.

L'une des propositions avancées est l'interdiction de l'AfD, bien que les obstacles juridiques soient importants et que de nombreux politiciens craignent que cela ne se retourne contre eux, en permettant au parti de se présenter comme une victime et en suscitant une colère encore plus grande contre l'establishment politique.

Plus généralement, les manifestants disent vouloir réveiller la société pour qu'elle reconnaisse le danger que représente l'AfD.

POURQUOI L'AFD EST-ELLE SI POPULAIRE ?

Créé en 2013 en tant que parti anti-euro pendant la crise de la dette de la zone euro, l'AfD a gagné du terrain en 2015 en étant le seul parti à critiquer la politique d'ouverture de la chancelière de l'époque, Angela Merkel, qui a laissé entrer des centaines de milliers d'immigrés.

Elle a également gagné des partisans en faisant campagne contre les bouclages lors de la pandémie de COVID-19.

Plus récemment, il a gagné du soutien lorsque la désillusion à l'égard des principaux partis politiques allemands s'est installée à l'occasion d'une crise du coût de la vie et d'une inflation galopante. Il a également bénéficié d'un certain mécontentement à l'égard de la transition écologique du pays, qu'il juge trop coûteuse.

Il s'oppose également au soutien de l'Allemagne à l'Ukraine après l'invasion russe de 2022.

LES MANIFESTATIONS ONT-ELLES EU UN IMPACT SUR LE SOUTIEN À L'AFD ?

Deux sondages nationaux publiés cette semaine ont montré un léger recul du soutien à l'AfD, mais un autre sondage réalisé jeudi dans l'État de Saxe, dans l'est du pays, a montré que l'AfD maintenait sa position à 35 %.

Les analystes estiment que les manifestations pourraient influencer les intentions de vote de ceux qui avaient jusqu'à présent soutenu l'AfD par simple frustration à l'égard des autres partis.

"Les personnes qui ne partagent pas le programme idéologique de l'AfD pourraient se demander si elles veulent vraiment soutenir une telle orientation politique", a déclaré Ruediger Schmitt-Beck, de l'université de Mannheim, à la chaîne de télévision allemande SWR.

Pour ceux qui soutiennent l'AfD par conviction, cependant, les manifestations devraient renforcer leur position et contribuer à la polarisation de la société, a-t-il ajouté.

Le parti reste en deuxième position dans les sondages, loin devant les trois partis de la coalition du chancelier Olaf Scholz.

COMMENT LES POLITICIENS TRADITIONNELS ONT-ILS RÉAGI ?

Les hommes politiques des grands partis, toutes tendances confondues, ont salué les manifestations. Le chancelier Scholz a déclaré dans sa vidéoconférence hebdomadaire qu'il était clair que l'idéologie raciale nazie ne pourrait plus jamais avoir sa place en Allemagne.

M. Scholz, sa ministre des affaires étrangères, Annalena Baerbock, et d'autres hauts responsables politiques ont participé aux manifestations.

Le chef de file des chrétiens-démocrates, Friedrich Merz, a quant à lui adouci sa rhétorique sur les migrants, dans une tentative apparente de se distancer de l'AfD.