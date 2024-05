(Alliance News) - Lundi, Piazza Affari a clôturé la séance en territoire positif avec les autres cotations européennes, les bourses américaines et britanniques étant fermées pour cause de vacances, tandis que sur le front de la politique monétaire, la réduction du coût de l'argent par la BCE est presque certaine dans les salles de marché.

Les investisseurs prévoient désormais une probabilité presque totale que la Banque centrale européenne réduise ses taux lors de la réunion de la semaine prochaine. Toutefois, des doutes subsistent quant à d'autres réductions au-delà de juin, les opérateurs ne prévoyant plus qu'une seule réduction au cours de l'année.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré au FT que la banque centrale était prête à réduire les taux d'intérêt en juin, mais que la politique devait rester restrictive car la croissance des salaires ne devrait pas se normaliser avant 2026.

François Villeroy de Galhau, directeur de la Banque centrale de France, a également déclaré que la Banque centrale européenne ne devrait pas exclure une baisse des taux lors des réunions de juin et de juillet, s'opposant ainsi à ses collègues qui n'envisagent pas la possibilité de baisses consécutives.

M. Villeroy a déclaré au quotidien allemand Boersen-Zeitung qu'il était favorable à une "optionnalité maximale" après la baisse du mois prochain, qui, selon lui, ne pourrait être interrompue que par un "choc".

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,8 % à 34 761,97, le Mid-Cap a progressé de 1,3 % à 48 305,93, le Small-Cap a clôturé dans le vert de 0,4 % à 29 124,23, tandis que l'Italie Growth a progressé de 0,3 % à 8 266,24.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent, tout comme le DAX 40 à Francfort.

Sur le Mib, Saipem a progressé de 3,6 pour cent à 2,38 euros après trois sessions de pertes. La société a annoncé la semaine dernière que sa filiale Saipem Finance International avait réussi le placement d'une nouvelle émission d'obligations non convertibles et non subordonnées à taux fixe d'un montant de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en mai 2030. Les obligations paient un coupon annuel de 4,875 % et ont un prix de rachat de 100 %. La date d'émission est prévue pour le 30 mai 2024.

Leonardo a également progressé de 1,4 % après avoir annoncé vendredi la signature d'un accord-cadre avec l'opérateur PHI Group portant sur 12 hélicoptères AW189 destinés à soutenir le marché mondial de l'énergie à partir de 2025. L'accord, qui comprend des commandes et des options, inclut également un partenariat de soutien, avec un contrat de service, un contrat MRO - maintenance, réparation et révision - et des solutions de formation pour les modèles AW139 et AW189.

Parmi les porteurs, Banca Mediolanum a cédé 0,8 %, après avoir perdu 0,4 % vendredi.

BPER Banca, en revanche, a laissé 0,4% sur le parterre, après deux séances clôturées par une bougie haussière. Lundi, l'agence de notation Moody's a revu à la hausse ses principales notations. L'agence a notamment revu à la hausse la note de l'évaluation de crédit de base autonome à Investment Grade, de "ba1" à "baa3", ainsi que les notes à long terme de la dette senior non garantie et la note de l'émetteur, qui ont toutes deux été relevées de "Ba1" à "Baa3". La perspective est passée de positive à stable.

Pour Banca Popolare di Sondrio - en baisse pendant la majeure partie de la session - la clôture a été positive avec près de 0,1%, après une baisse de 0,6% la veille.

Dans le segment des cadets, Zignago Vetro a gagné 7,4%. La société - qui a détaché son dividende et mi-mai - a refait surface après deux séances baissières.

Fincantieri a clôturé dans le vert de 0,2 % après avoir annoncé vendredi que le ministère américain de la Défense avait attribué à sa filiale américaine, Fincantieri Marinette Marine, le contrat de 1,00 milliard d'euros pour la construction des cinquième et sixième frégates de la classe "Constellation" pour l'US Navy. Le contrat pour la première frégate et l'option pour neuf autres navires, signé en 2020, a une valeur totale d'environ 5,5 milliards d'euros et comprend le soutien après-vente et la formation des équipages.

Carel Industries, pour sa part, était en hausse de 5,1 pour cent, après une bougie baissière de 1,4 pour cent vendredi soir.

Il y a également eu de bons achats sur Piaggio, qui a progressé de 2,2 %. Sur le titre - qui n'a pas manqué la date de détachement du dividende cette année encore - Marshall Wace a réduit sa position courte à 0,69 %, contre 0,71 % précédemment.

Parmi la minorité de perdants, PharmaNutra a clôturé en baisse de 2,4 %, prenant des bénéfices après trois sessions clôturées avec un excédent.

Parmi les petites capitalisations, Newlat Food a grimpé de plus de 12 % après avoir annoncé lundi qu'il avait signé un accord pour acquérir 100 % du capital social de Princes Limited, un groupe alimentaire historique basé au Royaume-Uni, fondé à Liverpool en 1880 et actuellement détenu par Mitsubishi Corporation. Le prix convenu sur une base libre de dettes et de liquidités est de 700 millions de livres sterling, dont 650 millions doivent être payés en espèces et 50 millions en actions Newlat Food. Avec l'acquisition de Princes, "Newlat Food atteindra un chiffre d'affaires consolidé d'environ 3 milliards d'euros et une position forte dans de nouvelles catégories sur le marché britannique", selon le communiqué.

L'action Eems a progressé de plus de 10 %, après avoir gagné 6,9 % vendredi pour atteindre 0,3426 euro. Comme l'écrit l'analyse de Teleborsa, "les signes de renforcement de la tendance à court terme avec une résistance plus immédiate vue à EUR0,3423, avec un niveau de soutien pour vérifier la phase actuelle estimée à EUR0,2738. La force haussière équilibrée de l'Eems est soutenue par le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 5 jours sur la moyenne mobile à 34 jours. Pour les implications techniques supposées, nous devrions voir une continuation de la phase haussière vers EUR0,4108".

Cairo Communication, quant à lui, a chuté de 5,8 %. Le titre - qui en 2024 présente un actif d'environ 16% - a clôturé la dernière séance dans le vert de 1,9%.

Conafi, également en queue de peloton, a chuté de 7,8%, sa septième bougie journalière baissière d'affilée.

Parmi les PME, NVP a augmenté de 4,4% après avoir annoncé lundi un accord avec Enilive et DAZN pour l'intégration éditoriale de la Serie A Enilive depuis les principaux stades italiens dans un mode de production à distance avancé et la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes pour la création du premier studio virtuel de DAZN en Italie, avant le nouveau cycle de la Serie A de 24 à 29 ans.

Estrima, d'autre part, a gagné 5,6 pour cent, après le vert de 5,9 pour cent avec lequel il a clôturé la session de vendredi.

Mevim a gagné 3,3% après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés de l'exercice 2023, qui a clôturé avec une perte de 1,9 millions d'euros, contre une perte de 1,2 millions d'euros en 2022.

Parmi les nombreux porteurs, Execus a abandonné 8,7 pour cent, dans sa septième session consécutive clôturée avec une perte.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0857 USD contre 1,0845 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2774 USD contre 1,2736 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,06 USD le baril contre 81,87 USD le baril vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 356,42 USD l'once contre 2 339,90 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, les données sur les prix de gros en Allemagne sont attendues à 0800 CEST, tandis qu'une réunion de l'Eurogroupe est prévue à 1200 CEST.

Aux Etats-Unis, le chiffre de la masse monétaire M2 est attendu à 19h00 CEST, tandis que plus tard dans la journée, plusieurs membres de la Réserve Fédérale s'exprimeront.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, Alfonsino, Allcore, Arras Group, Casta Diva, Eligo, Estrima, Sciuker Frames, Softlab, SolidWorld Group et TrenDevice devraient publier leurs résultats.

Les ventes en gros canadiennes sont attendues à 1430 CEST.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

