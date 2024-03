Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le nouveau mois commence avec un nouveau record pour l'indice Nikkei au Japon, après que le S&P 500 et le Nasdaq aient clôturé à des niveaux record jeudi, soutenus par les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle.

Le fabricant de puces Nvidia a été l'un des principaux moteurs de la hausse des indices de référence, tandis que son concurrent Advanced Micro Devices, plus petit, a également fait un bond.

Les marchés boursiers sont d'humeur assez optimiste après que les chiffres de l'inflation américaine, en ligne avec ceux de jeudi, ont contribué à façonner les attentes concernant le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Fed, et ont non seulement prolongé le rallye mondial des actions, mais ont également fait baisser les rendements du Trésor américain.

Le DAX allemand a également atteint un nouveau record historique jeudi, et l'Europe s'ouvre aujourd'hui dans l'attente des chiffres provisoires de l'indice PMI de février de la zone euro qui devraient montrer que l'inflation de la zone euro, qui a grimpé à deux chiffres en 2022, se rapproche de son objectif de 2 %.

Cela devient de plus en plus certain après que les données de cette semaine ont montré que l'inflation est passée de 3,1 % à 2,7 % en Allemagne, de 3,4 % à 3,1 % en France et de 3,5 % à 2,9 % en Espagne, les baisses étant principalement dues aux prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

La Banque centrale européenne a maintenu les taux d'intérêt à des niveaux record depuis septembre. Elle se réunit le 7 mars et, bien qu'aucun changement de politique ne soit attendu, la banque devrait reconnaître l'amélioration des perspectives d'inflation, ce qui ouvrira éventuellement la porte à des réductions de taux. Selon un sondage Reuters, la BCE réduira ses taux d'intérêt pour la première fois en juin.

La plupart des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, y compris la présidente Christine Lagarde, sont d'avis que davantage de données, en particulier sur le marché du travail, seront nécessaires avant d'abaisser le taux de dépôt, qui a atteint le niveau record de 4,00 %.

La semaine dernière, Mme Lagarde a déclaré que les données négociées sur les salaires du premier trimestre, attendues en mai, seront particulièrement importantes pour la BCE. Cela fait de juin le mois le plus probable pour envisager une première baisse de taux, une attente partagée par les marchés et les économistes.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Données : PMI de la zone euro, IPC de la zone euro, taux de chômage en Italie, indice ISM manufacturier américain de février, prix de l'immobilier au Royaume-Uni.

Intervenants : Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta ; Adriana Kugler, gouverneur de la Fed.

Gains : Daimler Truck Holding, Pearson PLC, Aegon Ltd, Rightmove PLC, Vallourec SA, Virgin Money UK

Adjudications de la dette publique : Royaume-Uni - réouverture des adjudications de dette à 1 mois, 3 mois et 6 mois ; Allemagne - réouverture des adjudications de dette à 7 ans et 13 ans