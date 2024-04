(Alliance News) - Les actions européennes ont chuté jeudi à la mi-journée, l'inflation plus élevée que prévu aux Etats-Unis ayant réduit à néant les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

Les investisseurs sont également attentifs à la dernière décision de la Banque centrale européenne en matière de taux d'intérêt et espèrent obtenir des indices sur la trajectoire des taux lors de la conférence de presse qui suivra.

L'indice FTSE 100 a perdu 18,46 points, soit 0,2 %, à 7 942,75. Le FTSE 250 était en baisse de 77,89 points, soit 0,4 %, à 19 723,86, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,77 point, soit 0,2 %, à 756,96.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 793,70, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,3% à 17 153,31, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 14 689,46.

Du côté des actions européennes ce jeudi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,5%.

"Après que les chiffres de l'inflation américaine d'hier aient assommé le marché, il n'est pas surprenant que les actions aient eu du mal à s'orienter jeudi", déclare Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont donné à la Réserve fédérale une raison supplémentaire de rester les bras croisés et de repousser la perspective d'une baisse des taux d'intérêt. Les signes sont clairs depuis un certain temps et les investisseurs doivent maintenant réajuster leurs attentes quant au moment où nous verrons enfin le "pivot" tant désiré de la politique monétaire."

Les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en juin ont presque été anéantis mercredi, après la publication de données plus chaudes que prévu et des dernières minutes de la Réserve fédérale américaine.

Selon le Bureau des statistiques du travail, le taux d'inflation des prix à la consommation en glissement annuel a atteint 3,5 % le mois dernier, contre 3,2 % en février, dépassant ainsi l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Réserve fédérale.

Le taux d'inflation des prix à la consommation était attendu à seulement 3,4 %, selon le consensus cité par FXStreet.

Par ailleurs, les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de certitude que l'inflation se rapprochait de son objectif de 2 % avant d'envisager une réduction des taux d'intérêt, selon les minutes de la réunion de mars du Comité fédéral de l'open market (FOMC).

Jeudi, il y aura un relevé des prix à la production aux États-Unis. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres données qui réduiront les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 sont tous deux en baisse de 0,3 %, et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,2 %.

Avec les données de mercredi, les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne reste les bras croisés plus tard dans la journée de jeudi. Elle annoncera sa décision sur les taux d'intérêt à 1315 BST.

L'attention se portera plutôt sur la conférence de presse qui suivra, avec l'espoir d'obtenir des signaux sur la date à laquelle la banque pourrait réduire ses taux.

"Les haussiers espèrent que la BCE pourra renverser le sentiment du marché aujourd'hui, Christine Lagarde devant adopter un ton nettement plus dovish, ce qui pourrait nous préparer à une hausse des taux d'intérêt en juin. Les taux de la zone euro sont nettement inférieurs à ceux de la plupart de leurs homologues mondiaux, mais il est peu probable que cela étouffe les appels à creuser l'écart entre les taux américains et ceux de la zone euro. L'importance relative du secteur manufacturier en difficulté a été l'un des principaux obstacles rencontrés par la zone euro, et les investisseurs seront très attentifs aux signes indiquant que la BCE va enfin déplacer son attention de l'inflation vers la croissance", a déclaré Joshua Mahony chez Scope Markets.

La livre était cotée à 1,2535 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2546 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0729 USD, en baisse par rapport à 1,0743 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 153,13 yens, en hausse par rapport à 152,88 yens.

Dans le FTSE 100, Centrica a augmenté de 4,3 % pour atteindre la tête de l'indice.

STMicroelectronics a déclaré avoir signé un accord à long terme avec Centrica pour la fourniture d'électricité produite à partir de sources renouvelables en Italie. L'accord entre en vigueur en janvier 2025 et dure dix ans.

AstraZeneca a augmenté de 1,7 %.

AstraZeneca a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter son dividende de 7 % en 2024, après l'avoir laissé inchangé l'année dernière, faisant cette promesse à la veille d'un vote clé sur la rémunération de son directeur général. Pascal Soriot est directeur général de l'entreprise depuis octobre 2012.

"Ce n'est pas une coïncidence si AstraZeneca a annoncé de bonnes nouvelles à ses actionnaires le jour même où ils sont appelés à voter sur une augmentation de salaire de 1,8 million de livres sterling pour le directeur général Pascal Soriot", a déclaré Russ Mould d'AJ Bell.

Astra tient son assemblée générale annuelle à Londres jeudi après-midi, la politique de rémunération étant l'un des points à l'ordre du jour.

Le bas de l'indice a été tiré vers le bas par les actions qui ont perdu leur dividende. Phoenix Group, Aviva et Lloyds ont perdu respectivement 6,1 %, 5,6 % et 4,1 %.

Dans le FTSE 250, Darktrace a augmenté de 6,0 %.

La société de cybersécurité basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'à taux de change constants, les revenus récurrents annualisés au 31 mars s'élevaient à 731,1 millions de dollars, soit une croissance de 24 % par rapport aux 583,6 millions de dollars de l'année précédente. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 24 % pour atteindre 176,1 millions de dollars, contre 139,2 millions de dollars l'année précédente.

Pour l'avenir, Darktrace a réduit sa fourchette de prévisions pour l'ARR à taux de change constant, et s'attend désormais à une croissance comprise entre 22,3 % et 23,0 %, contre 21,5 % à 23,0 % précédemment.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel et de marge d'Ebitda ajustée, et s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 25,5 %, contre une fourchette de 23,5 % à 25,0 % précédemment.

Sur l'AIM de Londres, Revolution Bars a grimpé de 48 %, après que ses actions ont été réintroduites dans le marché.

Mercredi, Revolution a publié ses résultats intermédiaires pour les 26 semaines qui se sont terminées le 30 décembre. Elle a annoncé un bénéfice avant impôts de 3,1 millions de livres sterling, contre une perte avant impôts de 91 000 livres sterling l'année précédente.

Le pétrole Brent était coté à 89,99 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 89,31 USD de mercredi. L'or était coté à 2 335,44 USD l'once, contre 2 334,91 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.