Les traders se préparaient à une réunion volatile de la Banque centrale européenne jeudi, après que les chiffres de l'inflation américaine aient déclenché la plus grande chute des marchés mondiaux depuis des mois et laissé le yen japonais à son plus bas niveau depuis 34 ans.

Les courtiers en euros et en obligations se sentaient particulièrement anxieux avant la décision de la BCE à 1215 GMT et la conférence de presse à 1245 GMT après les chiffres américains surprenants de mercredi.

Le dollar a connu sa plus forte baisse depuis plus d'un an par rapport à la monnaie unique en réduisant les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed à court terme.

Les bourses européennes ont fléchi en ligne avec le principal indice mondial MSCI dans les échanges du matin, l'accent étant mis sur la question de savoir si le chef de la BCE, Christine Lagarde, renforce les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en juin, et sur la question de savoir si les taux d'intérêt de la Fed ont été réduits.

qui creuserait un fossé avec la Fed.

Les marchés obligataires étaient toujours en difficulté, après que le rendement du Trésor américain à 10 ans - le principal moteur des coûts d'emprunt mondiaux - soit repassé au-dessus de 4,5 % dans son plus grand bond quotidien depuis septembre 2022.

Il se situe désormais à 4,55 %, tandis que le rendement des obligations allemandes à 10 ans - la référence européenne - a augmenté légèrement à 2,45 %, après avoir augmenté de 6 points de base mercredi, bien qu'il s'agisse d'un petit changement par rapport au bond de 18 points de base subi par les traders du Trésor.

"Le facteur clé reste les taux américains", a déclaré Sergei Strigo, co-responsable des marchés émergents et des titres à revenu fixe chez Amundi, soulignant que les bons du Trésor ont de nouveau franchi le niveau de 4,5 %.

"La question est de savoir si nous allons nous en tenir à ces niveaux ou si nous allons les dépasser.

Pour les observateurs de la BCE, la banque a maintenu les taux stables depuis septembre, mais a déjà signalé que des réductions sont en vue, les décideurs politiques attendant quelques indicateurs salariaux réconfortants avant d'appuyer sur la gâchette.

Le bloc monétaire en est à son sixième trimestre consécutif de stagnation économique et le marché du travail commence à s'assouplir, ce qui constitue un contraste évident avec l'économie américaine qui continue de croître de manière robuste.

"Bien qu'il y ait des limites à la divergence entre la politique de la BCE et celle de la Fed au fil du temps, rien n'empêche la BCE de réduire ses taux en premier ou de fixer son propre rythme de réduction au début du cycle d'assouplissement", a déclaré Jim Reid, de la Deutsche Bank.

Toutefois, il a également souligné que les marchés ont réduit la probabilité d'une réduction de la BCE d'ici juin depuis le choc des données américaines. Elle se situait à environ 75 % jeudi, contre 91 % mardi.

De même, à la Banque d'Angleterre, elle est passée de 74 % à 56 % mercredi, a ajouté M. Reid, de 78 % à 53 % pour la Banque du Canada et de 25 % à 21 % pour la Banque de réserve d'Australie.

AVERTISSEMENT D'INTERVENTION

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient de nouveau orientés à la baisse après que Wall Street ait chuté d'environ 1 % mercredi. La hausse des rendements des bons du Trésor leur a permis de rester à leurs niveaux les plus élevés depuis novembre.

La nuit dernière, en Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,4 %, réduisant les pertes antérieures, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 0,35 %.

C'est le yen qui a été au centre de l'attention, après que la flambée du billet vert ait fait chuter la monnaie japonaise à son plus bas niveau depuis 34 ans, à 153,24 pour un dollar.

Le yen s'est légèrement redressé à 153,05 yens, le risque d'une intervention gouvernementale étant désormais bien présent. Le principal diplomate japonais en charge des devises, Masato Kanda, a averti mercredi que les autorités n'excluaient pas de prendre des mesures pour répondre aux mouvements désordonnés des taux de change.

"Il est important que les taux de change évoluent de manière stable en fonction des fondamentaux économiques", a ajouté jeudi le Premier ministre japonais Fumio Kishida, interrogé sur la chute du yen.

Cela peut sembler une réaction excessive à une inflation américaine manquée de moins d'un dixième de point de pourcentage, mais la mise à jour des prix à la consommation de mars a secoué les marchés qui doutent de toute réduction des taux d'intérêt américains avant l'élection de novembre.

Dans le secteur des matières premières, les prix des métaux ont résisté à la vigueur du dollar, tandis que le pétrole a maintenu ses gains après avoir progressé de plus de 1 % à la suite d'une frappe israélienne qui a tué trois fils d'un dirigeant du Hamas, alimentant les craintes que les pourparlers sur le cessez-le-feu ne s'enlisent.

Le Brent a baissé de 0,5 % pour se situer juste au-dessus de 90 dollars le baril, et le pétrole brut américain a baissé jusqu'à 85,70 dollars le baril. Le prix de l'or a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 338,79 dollars l'once, ce qui le maintient près de son record de la semaine.