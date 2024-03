Paris (awp/afp) - Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a défendu jeudi l'action de la Banque centrale européenne (BCE), assurant que sa hausse de taux d'intérêt avait permis d'éviter "1 à 2 points" d'inflation en 2023.

"Le resserrement monétaire a effectivement contribué au processus de désinflation", a insisté le banquier central dans un discours prononcé à l'université de Paris Dauphine, dont l'AFP a consulté une copie.

Selon "différents modèles" de la BCE et de la Banque de France, "l'inflation aurait été d'environ 1 à 2 points de pourcentage plus élevée en 2023" si la BCE s'était contentée de relever ses taux d'intérêt au niveau attendu par les marchés fin 2021, avant l'offensive russe en Ukraine qui a accéléré la hausse des prix et forcé les banques centrales à une politique monétaire plus restrictive.

L'impact sur l'inflation des hausses de taux effectuées par la BCE en 2024 et 2025 sera "encore supérieur, en raison des délais de transmission de la politique monétaire" à l'économie réelle, a ajouté François Villeroy de Galhau.

"La politique monétaire est maintenant la force dominante qui dirige" la désinflation, a encore déclaré le gouverneur.

Après avoir culminé à 10,6% sur un an en octobre 2022, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui mesure l'inflation, a reculé à 2,9% sur un an dans la zone euro en décembre 2023.

L'inflation s'est également assagie aux Etats-Unis, où la Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme la BCE, multiplié les hausses de taux d'intérêt en 2022 et en 2023.

Mais en janvier, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz avait estimé dans une tribune que le "mérite" du ralentissement de l'inflation ne revenait pas aux banques centrales, la politique monétaire n'ayant que peu d'effet sur les causes spécifiques de l'épisode d'inflation entamé en 2021 (choc énergétique et difficultés d'approvisionnement).

Professeur d'économie à l'université américaine de Princeton, Alan Blinder avait également jugé auprès de l'AFP que "ce qu'elles ont fait est allé dans la bonne direction, mais (que) les effets" de la politique monétaire sur l'inflation n'avaient été "que d'une importance secondaire".

Pour François Villeroy de Galhau, "si la bataille contre l'inflation avait été un échec, les banques centrales" auraient "à coup sûr été considérées comme responsables."

Devant le ralentissement de la hausse des prix, le gouverneur a une nouvelle fois plaidé jeudi pour une baisse des taux de la BCE en avril ou en juin, lors des prochaines réunions de politique monétaire de l'institution.

