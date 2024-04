PARIS, 9 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent mardi en matinée dans un contexte d'attentisme avant un indicateur d'inflation aux Etats-Unis et les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



À Paris, le CAC 40 cède 0,34% à 8.092,09 points vers 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 reflue de seulement 0,08%, grâce aux matières premières. À Francfort, le Dax



abandonne 0,42%.



L'indice EuroStoxx 50 est en repli de 0,41%, le FTSEurofirst 300 de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,21%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture quasiment inchangée pour les trois principaux indices au lendemain d'une séance en ordre dispersé.



Les investisseurs sont focalisés essentiellement sur la réunion de politique monétaire de jeudi de la BCE et la publication mercredi des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis, tandis que vendredi les grandes banques américaines ouvriront le bal de la saison des résultats trimestriels.



Ces rendez-vous clés ne favorisent pas la prise de risque, d'autant que Citigroup a ramené mardi sa prévision de baisses des taux de la BCE pour cette année de cinq à quatre.



Les analystes de Nomura de leur côté estiment que la dynamique de l'inflation des services en zone euro augmente le risque que la BCE saute la réunion de juin pour une réduction de ses taux.



En Bourse, la hausse du compartiment des ressources de base



(+1,14%) permet toutefois de limiter la tendance baissière sur le Stoxx 600. Il doit sa bonne performance aux perspectives d'un rebond du secteur manufacturier mondial, sous l'impulsion notamment de la Chine.



À Shanghaï, le cuivre a atteint un niveau record à 76.700 yuans, tandis qu'à Londres, il s'est rapproché d'un pic de 14 mois.



Dans les valeurs individuelles, à Paris, Atos , volatil, cède 3,63% après avoir grimpé de plus de 8% à l'ouverture. Le groupe a annoncé mardi son plan de refinancement qui doit lui permettre de lever 600 millions d'euros de liquidités pour financer l'activité sur la période 2024-2025.



BP prend 1,49% à la faveur de prévisions de production d'énergie au premier trimestre plus importante que sur les trois mois précédents.



L'assureur britannique Aviva , qui a finalisé l'acquisition des activités d'assurance-vie d'AIG au Royaume-Uni pour 453 millions de livres, est dans le vert.



Imperial Brands est pratiquement stable après l'annonce d'une prévision de bénéfice pour le premier semestre en hausse sur fond de relèvement des tarifs du tabac et de hausse des ventes de cigarettes électroniques jetables. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)