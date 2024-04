L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois face au dollar jeudi, tandis que les actions ont progressé, après que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau record de 4 %, comme prévu, mais a envoyé un signal indiquant qu'elle se préparait à une réduction.

L'euro s'est affaibli, perdant 0,15 % à 1,0717 $, contre 1,0728 $ précédemment, et atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-février.

L'indice européen des actions STOXX 600 était en baisse de 0,36 %, après avoir baissé de 0,48 % auparavant.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc, est resté inchangé par rapport à 2,455% avant l'annonce de la BCE, en hausse de 3 points de base sur la journée.

Les données sur l'inflation américaine de mars, plus élevées que prévu, ont fait bondir les rendements obligataires américains et européens et les actions ont chuté, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale maintiendrait ses taux à un niveau élevé plus longtemps.