FRANCFORT (Reuters) - Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) sont confiants dans le retour de l'inflation à sa cible de 2% mais estiment que les nombreux risques justifient des taux toujours restrictifs, selon le compte rendu de la réunion de décembre de l'institution, publié jeudi.

La BCE a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels en décembre et a signalé ne prévoir aucune nouvelle hausse, tout en prévenant qu'il était trop tôt pour évoquer un assouplissement de la politique monétaire.

"Il n'y avait pas de place pour la complaisance: ce n'était pas le moment pour le Conseil des gouverneurs de baisser la garde", a déclaré la BCE dans les comptes rendus de la réunion des 13 et 14 décembre. "Il est apparu nécessaire de rester vigilant et patient, et de maintenir une position restrictive pendant un certain temps".

Les responsables de politique monétaire reconnaissent que la prochaine mouvement des taux directeurs sera probablement une baisse, mais un fossé demeure entre les discours des grands argentiers et les anticipations de marché qui parient sur une baisse imminente.

"Il était encore trop tôt pour croire que la tâche avait été accomplie", a déclaré la BCE dans son compte-rendu.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)