Francfort (awp/afp) - La Banque centrale européenne devrait à nouveau maintenir ses taux d'intérêt jeudi à leur plus haut historique, confirmant son attitude prudente tant qu'elle n'est pas en mesure de crier victoire sur l'inflation en zone euro.

Le processus de désinflation "devrait se poursuivre" au cours de l'année 2024, mais le Conseil des gouverneurs de l'institution, qui tient sa réunion régulière, voudra "être sûr qu'il nous permettra d'atteindre durablement notre objectif de 2%" avant de se lancer dans des baisses de taux, a affirmé lundi dernier la présidente de la BCE, Christine Lagarde, devant le Parlement européen.

Preuve en est, en février, l'inflation a bien poursuivi son reflux, revenant à 2,6% sur un an, comme indiqué vendredi par Eurostat. C'est seulement 0,2 point de moins qu'en janvier et moins qu'attendu par les analystes.

La hausse des prix a bien été divisée par trois depuis le record de 10,6% atteint en octobre 2022. Elle a décliné plus vite qu'anticipé sur la seconde partie de 2023, mais évolue depuis de façon plus hésitante.

Scrutée par les marchés financiers et la BCE, l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire sans les prix très volatils de l'énergie et de l'alimentation, a reculé en février à 3,1%, contre 3,3% en janvier. Les analystes tablaient là aussi sur un recul plus prononcé.

La BCE attribue ces succès d'étape à sa campagne de resserrement monétaire sans précédent menée à partir de juillet 2022 pour maîtriser la flambée des prix causée par la guerre russe en Ukraine.

Le revers de cette politique est que l'économie de la zone euro stagne depuis près d'un an et demi et qu'elle a frôlé la récession en fin d'année dernière.

L'activité pourrait toutefois se reprendre dans le courant de l'année, en Allemagne en particulier, pendant que le taux de chômage devrait rester historiquement bas, selon les économistes.

Dans ce contexte, il n'y a "pas d'urgence à baisser les taux" pour aider l'économie, selon la banque Oddo.

Pour l'heure, la BCE va opter selon toute attente pour le statu quo sur ses taux: le principal d'entre eux sur les dépôts va continuer jeudi de camper à son plus haut historique à 4%, niveau qu'il a atteint en octobre.

Nouvelles projections

La BCE devrait dans le même temps réaffirmer sa dépendance aux données pour ses décisions futures.

L'institution "réduira ses taux en 2024", est convaincue Ann-Katrin Petersen, responsable des investissements chez BlackRock en Allemagne.

Mais "elle n'est pas pressée car elle considère toujours que son combat contre l'inflation reste inachevé", ajoute-t-elle.

Néanmoins, la réunion de jeudi sera "étroitement surveillée par les investisseurs à la recherche d'indications sur le calendrier de la première réduction" des taux et du "rythme ultérieur de l'assouplissement" monétaire, selon les économistes chez HSBC.

Les gardiens de l'euro vont dévoiler des projections économiques actualisées, avec une légère révision à la baisse attendue pour cette année concernant l'inflation.

Les chocs sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires déclenchés par l'invasion russe de l'Ukraine se sont atténués.

Les attaques des rebelles yéménites contre les navires de la mer Rouge, conduisant les compagnies maritimes à contourner cette route vitale, n'ont pas encore d'impact palpable sur les prix.

Les inquiétudes se concentrent sur l'inflation hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentaire, celle dans les services notamment, et les évolutions des salaires.

Après trois ans durant lesquels les prix ont grimpé plus vite que les salaires, un rattrapage s'effectue au vu des récentes négociations, ce qui risque de compliquer la donne pour la BCE.

Combinée à une productivité faible en zone euro, la hausse des salaires pourrait faire repartir l'inflation, du moins freiner son repli, selon Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE.

afp/jh