La BCE ne doit pas se précipiter pour réduire ses taux, selon le Finlandais Tuomas Valimaki

Le 16 janvier 2024 à 11:07

La Banque centrale européenne fait des progrès dans la réduction de l'inflation à 2 %, mais elle a besoin de plus de preuves avant d'envisager des réductions de taux et les décideurs politiques devraient attendre "un peu plus longtemps" plutôt que d'agir prématurément, a déclaré le décideur politique finlandais Tuomas Valimaki.

La BCE a mis fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt le plus rapide en septembre et, avec le ralentissement de l'inflation, la question de l'assouplissement de la politique est de plus en plus à l'ordre du jour, bien que les investisseurs et les décideurs politiques divergent fortement sur le calendrier de la première mesure. "Il est préférable d'attendre un peu plus longtemps plutôt que de sortir prématurément de ce niveau restrictif et de devoir ensuite peut-être faire marche arrière", a déclaré M. Valimaki, membre du conseil d'administration de la Banque de Finlande, lors d'une interview. "Nous devons éviter de déclarer prématurément notre victoire sur l'inflation. Il serait préférable d'attendre et de voir comment les données sur les salaires évoluent", a ajouté M. Valimaki. Il est membre temporaire mais votant du conseil des gouverneurs de la BCE et remplace le gouverneur Olli Rehn, qui fait campagne pour devenir le prochain président de la Finlande. Plusieurs pays clés de la zone euro fixeront les salaires dans les mois à venir et l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré que la BCE disposerait de données cruciales pour sa réunion de juin, une allusion qui laisse entendre qu'il n'y aura pas de modification des taux d'ici là. Mais les investisseurs parient sur un revirement beaucoup plus rapide et prévoient une réduction de 150 points de base du taux de dépôt record de 4 %, la première mesure devant intervenir en mars ou en avril. M. Valimaki a refusé d'approuver un quelconque calendrier d'action politique, mais il a déclaré qu'il n'avait pas vu de données salariales jusqu'à présent qui suggéreraient que les projections de décembre et les perspectives de taux de la BCE seraient incorrectes. Une tarification agressive des baisses de taux pourrait en fait repousser plutôt qu'avancer l'action de la BCE, car l'assouplissement des conditions de financement, déjà mis en évidence par la baisse des coûts de service des prêts hypothécaires à taux variable, pourrait même relancer la trajectoire de l'inflation. "Mais cela dépend de la justesse de nos prévisions par rapport à celles du marché, et c'est certainement ce en quoi nous croyons", a déclaré M. Valimaki. L'Union européenne a souffert d'une croissance faible, voire négative, au second semestre de l'année dernière, mais M. Valimaki a déclaré qu'il continuait à parier sur un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire un rebond cette année après une légère contraction, même si les risques sont orientés vers un résultat plus négatif. S'exprimant sur un débat clé qui pourrait influencer la politique pour les années à venir, M. Valimaki a déclaré que la BCE devrait maintenir les achats d'obligations et les prêts à long terme aux banques comme outils permanents pour fournir des liquidités au secteur financier. La BCE discute actuellement de son cadre opérationnel et sa décision, attendue au printemps, aura une incidence sur la taille du bilan de la BCE dans un contexte neutre et sur la manière dont les banques pourraient accéder au financement de la banque centrale. L'un des principaux débats porte sur la question de savoir si la BCE doit maintenir un "portefeuille structurel" d'actifs, de manière à assurer une liquidité abondante dans le système, ou si le financement doit être fourni à la demande. "À mon avis, il est préférable d'utiliser à la fois les achats fermes et les opérations de crédit sur une base permanente pour fournir des liquidités structurelles au système bancaire", a déclaré M. Valimaki. De telles opérations pourraient fournir des liquidités financières stables et bien réparties dans la zone euro, dont l'économie repose beaucoup plus sur le financement bancaire que celle des États-Unis. Mais la taille globale du bilan de la BCE continuera à diminuer, quelle que soit l'option choisie par la BCE, et l'excès de liquidité, qui s'élève actuellement à 3,5 trillions d'euros, continuera à diminuer pendant un certain temps, a déclaré M. Valimaki.