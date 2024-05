La Banque centrale européenne peut continuer à réduire ses taux d'intérêt cette année, mais elle doit repenser la manière dont elle prévoit l'inflation et définit sa politique en fonction de ces projections, a déclaré mercredi le responsable politique belge Pierre Wunsch.

La BCE a pratiquement promis une baisse des taux d'intérêt le 6 juin, mais a envoyé peu de signaux sur les mesures ultérieures, compte tenu de l'inflation élevée des services et des craintes qu'un retard dans l'assouplissement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine puisse également la contraindre à prendre son temps.

M. Wunsch, gouverneur de la banque centrale de Belgique, a toutefois plaidé en faveur de nouvelles mesures, arguant que rester trop longtemps dans l'expectative constituait désormais un risque plus important qu'un assouplissement trop précoce.

"Bien que les perspectives restent floues, je pense qu'il est possible d'initier des réductions de taux cette année", a déclaré M. Wunsch lors d'une conférence à Francfort.

"Comme il n'y a aucun signe de désancrage (des attentes) à long terme, les coûts d'un maintien trop long de la politique monétaire semblent l'emporter sur ceux d'un assouplissement prématuré", a déclaré M. Wunsch, qui a été l'un des premiers responsables politiques à mettre en garde contre la récente poussée inflationniste.

Commentant l'orientation générale de la politique monétaire, M. Wunsch a contesté la manière dont la BCE prévoit l'inflation, compte tenu de la faible précision de ses modèles de projection, en particulier pendant les périodes de volatilité économique.

"Les modèles ne sont peut-être pas toujours la boussole fiable à laquelle nous devrions nous fier", a déclaré M. Wunsch. "Nous avons été amenés à croire que l'inflation était transitoire, avant de découvrir qu'elle ne l'était pas.

"Cela souligne la nécessité d'une réévaluation critique de nos cadres de modélisation et du rôle des projections basées sur des modèles dans l'élaboration des politiques", a-t-il ajouté.

LUTTE CONTRE LES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES

Selon M. Wunsch, les modèles ne tiennent pas compte des grands changements économiques, des événements extrêmes et de l'inflation à long terme, au détriment des évolutions à court terme.

Bien que la BCE vise l'inflation à "moyen terme", les tendances à court terme restent cruciales car les travailleurs et les entreprises fixent leurs revendications salariales et leurs attentes en matière de prix en fonction de ces tendances, de sorte qu'en les négligeant, la BCE pourrait aller dans la mauvaise direction, comme en 2022 lorsqu'elle a relevé ses taux relativement tard, a ajouté M. Wunsch.

Par conséquent, la BCE devrait mettre davantage l'accent sur les attentes en matière d'inflation à court terme et sur la dynamique des salaires, en particulier dans le climat actuel de volatilité inhabituelle, a-t-il déclaré.

La BCE devrait également moins se fixer sur un objectif d'inflation unique et pourrait faire preuve de plus de flexibilité, en particulier lorsque de petits écarts par rapport à l'objectif nécessiteraient des efforts extraordinaires pour être corrigés.

La BCE pourrait introduire des scénarios alternatifs lorsqu'elle fait des projections pour signaler l'incertitude et elle pourrait également déclarer sa flexibilité dans l'interprétation de l'objectif lorsque les attentes en matière d'inflation restent "raisonnablement bien ancrées", a déclaré M. Wunsch.

"Où cela nous mène-t-il ? Probablement avec une forme plus humble de politique monétaire. Une politique qui tolère quelques écarts supplémentaires par rapport à son objectif lorsque les conditions économiques sont favorables et que les risques d'écarts plus importants sont maîtrisés. Cela relève plus de l'art que de la science", a-t-il ajouté. (Reportage de Balazs Koranyi et Francesco Canepa ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)