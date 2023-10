Les prêteurs espagnols pourraient être affectés par des risques mondiaux croissants, tels que des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, qui pourraient gonfler les coûts des dépôts des particuliers, jusqu'à présent contenus, et entraîner une augmentation des créances douteuses, a averti la Banque d'Espagne lundi.

Par Jesús Aguado

Les banques espagnoles sont principalement des prêteurs de détail et ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, avec des rendements plus élevés sur leurs prêts, principalement grâce au crédit à taux variable, tout en gardant le coût des dépôts sous contrôle.

Parmi les prêteurs européens, les banques espagnoles offrent la rémunération la plus faible pour les dépôts bancaires à un an. En août, les banques offraient en moyenne un rendement de 2,34 % sur les dépôts à un an, contre un peu plus de 3 % dans l'ensemble de la zone euro.

"Dans un environnement où les taux d'intérêt devraient rester plus longtemps élevés, les coûts du passif (y compris les dépôts de détail), jusqu'à présent contenus, évoluent progressivement à la hausse", a déclaré la banque centrale dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

Dans un contexte de baisse de la demande de crédit, le revenu net d'intérêt, qui correspond à la différence entre les revenus plus élevés des prêts et les coûts des dépôts, pourrait se détériorer dans les mois à venir en raison de l'augmentation des coûts des dépôts et de la baisse des exigences de la Banque centrale européenne en matière de rémunération minimale.

Les banques espagnoles ont jusqu'à présent réussi à compenser le déclin du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires en réévaluant le prix de leurs prêts existants. Le stock de prêts hypothécaires a chuté de 2,6 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre.

Cependant, la banque centrale a déclaré que des taux plus élevés pourraient avoir un impact sur les ventes de logements au cours des prochains trimestres et qu'elle s'attendait à une détérioration de la qualité du crédit, qui ne s'est pas encore concrétisée. Les créances douteuses se situaient toujours à un niveau presque record de 3,56 % de l'ensemble des crédits en août, bien en deçà du record historique de 13,6 % atteint fin 2013.

Alors que l'économie espagnole devrait également afficher une croissance économique modérée au quatrième trimestre, la Banque d'Espagne a exhorté les prêteurs à appliquer des politiques prudentes de provisionnement et de planification des capitaux et à utiliser les bénéfices plus élevés pour renforcer la résilience.