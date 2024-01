Jasmina Selimovic, professeur d'économie, a été élue au poste de gouverneur de la banque centrale de Bosnie mercredi, après que le nouveau conseil d'administration de la banque ait choisi de mettre fin au mandat du gouverneur sortant Senad Softic, a indiqué la banque dans un communiqué.

Softic est resté gouverneur de la banque après que des obstructions politiques aient bloqué la nomination de son successeur et d'un nouveau comité directeur après l'expiration de leurs mandats de six ans en août 2021.

La nomination de M. Selimovic pour un mandat de six ans a été rendue possible après que la présidence du pays des Balkans a accepté, fin décembre, de nommer les membres d'un nouveau conseil d'administration après plus de deux ans. Ils ont pris officiellement leurs fonctions mercredi.

Mme Selimovic a exprimé sa gratitude à la présidence et au comité directeur de la banque pour leur soutien, se déclarant "fière d'être la première femme gouverneur dans l'histoire moderne de la Bosnie-et-Herzégovine" et consciente de la grande responsabilité que représente cette tâche.

La banque centrale, qui a été créée par les observateurs internationaux de la paix après la guerre de 1992-1995 en Bosnie, est chargée de gérer la caisse d'émission de la marka bosniaque, qui est liée à l'euro par un taux de change fixe.

Mme Selimovic a déclaré que les activités de la banque pendant son mandat se concentreraient sur le maintien de la caisse d'émission et de la stabilité de la banque et de son fonctionnement, ainsi que sur la préservation de son indépendance et de son travail professionnel.

Selon les termes des accords de paix de Dayton de 1995, la Bosnie est divisée en deux régions fondées sur l'appartenance ethnique. Toutes les fonctions gouvernementales, y compris celle de gouverneur de la banque centrale, sont réparties entre les Serbes orthodoxes, les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans.

Mme Selimovic est chargée de cours à l'école d'économie et de commerce de l'université de Sarajevo depuis 2004. Elle a également été choisie comme doyenne de l'école pour deux mandats.