La livre a atteint son plus haut niveau face à l'euro depuis quatre mois mardi, soutenue par des indications selon lesquelles l'économie britannique se maintient et la Banque d'Angleterre réduira probablement ses taux plus tard que ses homologues.

L'euro a chuté jusqu'à 85,48 pence, son plus bas niveau depuis le début du mois de septembre, et a perdu 0,12% à 85,53 pence.

Par rapport au dollar, la livre a peu changé à 1,2711 $.

Le sentiment à l'égard de l'économie britannique s'améliore généralement, ont déclaré les analystes de Monex Europe.

"Les positions longues sur la livre sterling sont plus intéressantes en termes de valeur relative par rapport aux devises cycliquement faibles (c'est-à-dire l'euro et le dollar canadien), les deux ayant déjà rapporté plus d'un pour cent depuis le début de l'année", ont-ils ajouté.

Les données de mardi ont montré que la Grande-Bretagne a enregistré un déficit budgétaire plus faible que prévu en décembre, ce qui pourrait ouvrir la voie à des réductions d'impôts dans le budget prévu pour le mois de mars.

La principale question à moyen terme pour la monnaie britannique est de savoir si la Banque d'Angleterre sera à la traîne de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne en ce qui concerne les réductions de taux, et de combien.

La réunion de la BCE de jeudi pourrait fournir quelques indices. Aucune modification des taux n'est attendue et l'attention se concentrera sur la manière dont les responsables repousseront les attentes du marché d'une réduction des taux de la BCE dès le mois d'avril.

Le marché estime qu'il y a environ 50 % de chances que la BoE commence à réduire ses taux en mai, bien que cela puisse également être trop tôt pour la banque qui a exprimé son inquiétude quant à l'inflation persistante.

"Beaucoup de choses devront se passer pour qu'un cycle d'assouplissement commence dès le mois de mai, en particulier dans le contexte d'une Banque d'Angleterre toujours optimiste qui se concentre davantage sur les variables de fin de cycle, telles que la croissance des salaires et l'inflation des services", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

Le yen a été volatil après une réunion au cours de laquelle la Banque du Japon a maintenu sa politique ultra-accommodante, mais les marchés ont perçu des signaux indiquant que la fin de sa politique de taux d'intérêt négatifs approchait.

La livre est restée stable à 188,11 yens, juste en dessous du pic de la semaine dernière de 188,91 yens, qui était son plus haut niveau depuis 2015.