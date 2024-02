La livre sterling a légèrement augmenté par rapport au dollar lundi, se dirigeant vers un cinquième gain quotidien consécutif, sa plus longue série ininterrompue depuis le début de l'année, mais la volatilité a été modérée, les investisseurs se reposant d'une série de données économiques et de résultats influents.

La livre sterling a augmenté de 0,1 % pour atteindre 1,26855 $, soit un gain hebdomadaire de 0,7 %. Par rapport à l'euro, la livre a perdu 0,1 % pour s'échanger autour de 85,48.

La semaine dernière, la livre a enregistré sa plus forte hausse en une semaine par rapport au dollar, stimulée par la même vague d'appétit pour le risque à la suite des résultats exceptionnels du fabricant de puces Nvidia et des enquêtes optimistes sur l'activité économique qui ont permis à un certain nombre de marchés boursiers d'atteindre des sommets records.

Un certain nombre de données importantes sont attendues cette semaine aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon, mais il n'y a pas beaucoup de données importantes au Royaume-Uni, ce qui pourrait maintenir la livre à un niveau relativement stable pour le moment, selon Richard Snow, stratège chez DailyFX.

"La livre sterling s'est bien comportée au cours de la semaine dernière et avec peu ou pas de données à fort impact à l'horizon, la devise pourrait rester soutenue dans l'ensemble", a-t-il déclaré.

La livre était prête pour une cinquième hausse quotidienne contre le dollar, sa plus longue série de gains depuis la fin du mois de décembre.

Le marché des contrats à terme montre que les traders s'attendent largement à ce que la Banque d'Angleterre réduise ses taux en août, avec une faible probabilité d'une réduction en juin.

Les investisseurs tablent sur une baisse des taux de la BoE d'environ 60 points de base pour atteindre un niveau légèrement inférieur à 4,60 % d'ici décembre, soit moins de la moitié des 120 points de base de réduction prévus au début du mois.

La semaine prochaine, le ministre des finances Jeremy Hunt présentera son budget de printemps. Les économistes et les analystes estiment qu'il n'y a pas beaucoup de place pour un assouplissement budgétaire, en particulier en raison des élections générales prévues plus tard dans l'année.

"Un modeste réarrangement des chaises longues fiscales devrait être le plan le plus efficace du chancelier pour le budget 2024, parallèlement à un modeste programme de soutien", ont déclaré les économistes de Nomura dans une note la semaine dernière.