Le FMI laisse inchangées les perspectives de croissance économique mondiale pour 2023

Le 10 octobre 2023

Le Fonds monétaire international (FMI) a laissé mardi inchangées ses perspectives de croissance mondiale pour cette année, la "force remarquable" de l'économie américaine contrebalançant les prévisions plus faibles pour la Chine et la zone euro. Vous trouverez ci-dessous un résumé des estimations par pays et régions sélectionnés, ainsi que les changements par rapport aux prévisions précédentes du FMI.

Estimations 2023 Octobre vs estimations précédentes Octobre Juillet Avril Janvier vs Juillet vs Avril vs Janvier Monde 3,0 3,0 2,8 2,9 0,0 0,2 0,1 États-Unis 2,1 1,8 1,6 1,4 0,3 0,5 0,7 États Zone euro 0,7 0,9 0,8 0,7 -0,2 -0,1 0,0 Allemagne -0,5 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,6 France 1,0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,3 0,3 Italie 0,7 1,1 0,7 0,6 -0,4 0,0 0,1 Espagne 2,5 2,5 1,5 1,1 0,0 1,0 1,4 Japon 2,0 1,4 1,3 1,8 0,6 0,7 0,2 Royaume-Uni 0,5 0,4 -0,3 -0,6 0,1 0,8 1,1 Royaume-Uni Canada 1,3 1,7 1,5 1,5 -0,4 -0,2 -0,2 Émergents 4,0 4,0 3,9 4,0 0,0 0,1 0,0 Marchés Chine 5,0 5,2 5,2 5,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Inde 6,3 6,1 5,9 6,1 0,2 0,4 0,2 Russie 2,2 1,5 0,7 0,3 0,7 1,5 1,9 Brésil 3.1 2.1 0.9 1.2 1.0 2.2 1.9 Mexique 3.2 2.6 1.8 1.7 0.6 1.4 1.5 Arabie Saoudite 0,8 1,9 3,1 2,6 -1,1 -2,3 -1,8 Arabie Saoudite Nigeria 2.9 3.2 3.2 3.2 -0.3 -0.3 -0.3 Afrique du Sud 0,9 0,3 0,1 1,2 0,6 0,8 -0,3 Afrique Estimations 2024 Octobre vs estimations précédentes Octobre Juillet Avril Janvier vs Juillet vs Avril vs Janvier Monde 2,9 3,0 3,0 3,1 -0,1 -0,1 -0,2 États-Unis 1,5 1,0 1,1 1,0 0,5 0,4 0,5 États-Unis Zone euro 1,2 1,5 1,4 1,6 -0,3 -0,2 -0,4 Allemagne 0,9 1,3 1,1 1,4 -0,4 -0,2 -0,5 France 1.3 1.3 1.3 1.6 0.0 0.0 -0.3 Italie 0,7 0,9 0,8 0,9 -0,2 -0,1 -0,2 Espagne 1,7 2,0 2,0 2,4 -0,3 -0,3 -0,7 Japon 1,0 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,1 Royaume-Uni 0,6 1,0 1,0 0,9 -0,4 -0,4 -0,3 Royaume-Uni Canada 1,6 1,4 1,5 1,5 0,2 0,1 0,1 Émergents 4,0 4,1 4,2 4,2 -0,1 -0,2 -0,2 Marchés Chine 4,2 4,5 4,5 4,5 -0,3 -0,3 -0,3 Inde 6,3 6,3 6,3 6,8 0,0 0,0 -0,5 Russie 1,1 1,3 1,3 2,1 -0,2 -0,2 -1,0 Brésil 1,5 1,2 1,5 1,5 0,3 0,0 0,0 Mexique 2,1 1,5 1,6 1,6 0,6 0,5 0,5 Arabie saoudite 4,0 2,8 3,1 3,4 1,2 0,9 0,6 Arabie Saoudite Nigeria 3.1 3.0 3.0 2.9 0.1 0.1 0.2 Afrique du Sud 1,8 1,7 1,8 1,3 0,1 0,0 0,5 Afrique du Sud Notes : Les chiffres dans les colonnes des estimations annuelles sont des variations annuelles en pourcentage du PIB. Les chiffres dans les colonnes de changement sont la différence nette en points de pourcentage entre les prévisions d'octobre et les prévisions antérieures.