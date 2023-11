Le climat économique de la zone euro a légèrement augmenté pour le deuxième mois consécutif en novembre, conformément aux attentes, une légère hausse de l'humeur dans les services, le commerce de détail et parmi les consommateurs l'emportant sur une baisse de la confiance des fabricants.

L'enquête mensuelle de la Commission européenne a montré mercredi que le sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a augmenté à 93,8 points, contre 93,5 points en octobre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse à 93,7 points.

Le sentiment dans les services, le plus grand secteur de l'économie de la zone euro, a augmenté par rapport aux attentes d'une baisse, tandis que pour l'industrie, le sentiment a diminué par rapport aux attentes d'une augmentation.

Les prévisions en matière d'emploi ont baissé en raison de plans d'emploi moins optimistes parmi les directeurs de services. Les prévisions pour l'industrie et le commerce de détail n'ont guère changé et celles pour la construction ont été plus optimistes.

Les prévisions d'inflation parmi les consommateurs ont baissé pour le deuxième mois consécutif, tandis que les prévisions de prix de vente parmi les fabricants sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans.

Pour les données de la Commission européenne, cliquez sur :

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en