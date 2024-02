Gand (awp/afp) - Le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, a estimé vendredi qu'un nouvel emprunt commun européen, à l'image du plan de relance post-Covid, pourrait être utile pour financer des priorités de l'UE comme les dépenses militaires dans le contexte de la guerre en Ukraine.

L'expérience du plan de relance historique à 800 milliards d'euros a été "très positive", a-t-il expliqué. "Nous pouvons utiliser cette méthodologie pour différents objectifs communs et, parmi eux, la défense est absolument cruciale", a déclaré le commissaire, lors d'une réunion des ministres des Finances de l'Union européenne à Gand.

Le président français Emmanuel Macron avait lancé un appel en ce sens le 17 janvier à Davos. Constatant qu'il fallait "investir beaucoup plus" face aux efforts massifs des Etats-Unis et de la Chine dans l'intelligence artificielle ou le verdissement de l'industrie, il avait plaidé pour que l'UE émette à nouveau de la dette en commun.

"Il faut plus d'investissements publics européens", "peut-être en osant à nouveau des +eurobonds+" sur "des grandes priorités d'avenir", avait-il jugé.

L'idée suscite cependant l'hostilité de plusieurs pays membres, dont l'Allemagne, qui payent plus qu'ils ne reçoivent au budget de l'UE et rechignent à mutualiser de nouvelles dépenses.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a encore fermé la porte à cette idée vendredi. "Mutualiser le financement de la défense, je pense que ce n'est pas une bonne idée au niveau économique", a-t-il déclaré.

Egalement interrogé à Gand sur l'hypothèse d'un nouvel emprunt commun européen, son homologue français, Bruno Le Maire, a estimé que "tout doit être mis sur la table".

"Mais ce que je constate c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus d'argent public disponible et que nous devons impérativement rétablir nos finances publiques", a-t-il aussitôt nuancé, plaidant plutôt pour mobiliser l'épargne privée à travers un renforcement de l'Union des marchés de capitaux et notamment la création d'un produit d'épargne européen.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a décrit, lors de cette réunion à Gand, l'ampleur du défi auquel l'Europe est confrontée en matière de financements.

Elle a expliqué que pour atteindre les objectifs climatiques européens d'ici à 2040, l'Union européenne aura besoin de 800 milliards d'euros d'investissements.

Par ailleurs, pour que tous les pays membres de l'UE puissent atteindre l'objectif de l'Otan de consacrer 2% du produit intérieur brut (PIB) à la défense, il sera nécessaire de mobiliser quelque 75 milliards d'euros supplémentaires par an, a indiqué Mme Lagarde.

