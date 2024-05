FRANCFORT (Reuters) - Les perspectives des banques de la zone euro pourraient se dégrader cette année, a déclaré jeudi Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne (BCE).

Les banques sont confrontées à des coûts de financement plus élevés, à une croissance économique faible, à une augmentation des prêts non performants et à des portefeuilles de prêts de moins en moins solides, a déclaré Luis de Guindos, qui présentait la revue de stabilité financière réalisée par la BCE.

"Notre recommandation est très claire : essayons de profiter de la bonne rentabilité pour renforcer les réserves de capital", a déclaré Luis de Guindos.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par)