Le dollar a augmenté vendredi, se dirigeant vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois de mai, alors que les traders ont réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt américains cette année.

Le bon départ de la monnaie américaine a jeté une ombre sur l'euro, même si la hausse de l'inflation dans la zone euro a semblé atténuer la pression du marché sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt.

Le rebond du dollar sera mis à l'épreuve par le rapport sur les emplois non agricoles qui sera publié plus tard dans la journée. Les économistes interrogés par Reuters prévoient la création de 170 000 emplois en décembre, soit moins que les 199 000 emplois créés en novembre.

En décembre, les responsables de la Réserve fédérale ont prévu de réduire les taux d'intérêt de 75 points de base en 2024. Les marchés monétaires s'attendaient à environ le double de ce chiffre, ce qui a entraîné une hausse fulgurante des actions et des obligations en fin d'année.

Mais depuis le début de l'année, les marchés ont revu leurs attentes à la baisse. Les opérateurs tablent désormais sur des baisses de moins de 140 points de base cette année, la probabilité d'une baisse en mars étant de 62 %, contre 86 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore, a déclaré que les données de cette semaine ont montré que le marché du travail américain semble se maintenir et "peut-être que la Fed devra encore insister sur le message de maintenir les taux un peu plus longtemps que ce que le marché a déjà prévu".

"Mais nous verrons, car les données sur les salaires de ce soir seront des données clés à surveiller.

Soutenant le dollar, les données ont montré jeudi que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, soulignant la force persistante du marché du travail qui devrait continuer à soutenir l'économie.

Le dollar était en hausse de 0,25% contre un panier de devises à 102,69, après avoir touché un nouveau plus haut de trois semaines. L'indice est en hausse de 1,3 % pour la semaine, sa meilleure performance depuis la semaine se terminant le 15 mai.

INFLATION DANS LA ZONE EURO

L'euro a baissé de 0,24% à 1,0919 $, et est en voie d'enregistrer une baisse de 1,09% sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début décembre, et mettant fin à une série de trois semaines de hausse.

L'inflation dans le bloc des 20 nations a bondi à 2,9 % en décembre, contre 2,4 % en novembre, juste en deçà des attentes de 3,0 %.

Ces données sont conformes aux prévisions de la BCE, qui estime que l'inflation a atteint son point le plus bas en novembre et qu'elle stagnera entre 2,5 % et 3 % jusqu'en 2024, bien au-delà de l'objectif de 2 % fixé par la banque, avant de ralentir à nouveau en 2025.

Les investisseurs et les décideurs politiques ne sont pas d'accord sur le nombre de baisses de taux probables cette année. Les traders parient sur le fait que la BCE réduira ses taux six fois cette année, la première fois en mars ou en avril. Les décideurs politiques estiment qu'il faudra peut-être attendre la mi-2024 pour avoir la certitude que l'inflation est maîtrisée.

Les données d'aujourd'hui n'auront fait qu'accroître l'inquiétude des investisseurs, qui se demandent si la BCE ne va pas aller trop loin en adoptant une politique trop restrictive, ce qui risque d'entraver la croissance", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal de marché chez Capital.com.

Ailleurs, le yen, qui est très sensible aux rendements des obligations américaines, s'est affaibli de 0,37% à 145,14 pour un dollar, après avoir touché un plus bas de plus de trois semaines plus tôt dans la session.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a franchi la barre psychologique des 4 % et se situait à 4,04 % en dernier lieu.

Les investisseurs ont tempéré leurs attentes de voir la Banque du Japon sortir de sa politique monétaire ultra souple à court terme, les inquiétudes suscitées par le tremblement de terre qui a frappé l'ouest du Japon en début de semaine jetant des doutes supplémentaires sur un changement de politique.