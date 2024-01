Les actions asiatiques se sont négociées avec prudence et les obligations ont chuté jeudi, alors que les investisseurs attendaient plus de détails sur les plans de relance de la Chine et la réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la session.

Le dollar a rebondi après qu'une enquête ait montré que l'activité commerciale américaine s'est améliorée en janvier. Le dollar canadien a chuté après que la Banque du Canada a maintenu ses taux, mais a abandonné le langage qu'elle avait utilisé pour dire qu'elle était prête à de nouvelles augmentations.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,5 % dans les premiers échanges, le Hang Seng ouvrant en hausse de 0,6 % et les indices continentaux étant stables.

Le Nikkei japonais a chuté de 0,3 %.

Les bonnes statistiques américaines et la réduction des réserves obligatoires des banques chinoises, libérant environ un trillion de yuans (140 milliards de dollars) pour les prêts, ont réjoui les investisseurs, portant le S&P 500 à un niveau record et les actions mondiales à un pic de deux ans.

La réduction des exigences chinoises est intervenue après l'effondrement des marchés boursiers chinois, qui a poussé le Shanghai Composite à son niveau le plus bas depuis quatre ans lundi et a mis à mal le Hang Seng. Avec un rapport de Bloomberg selon lequel la Chine envisage de mettre en place un important fonds de sauvetage pour le marché boursier, la situation semble s'être stabilisée pour l'instant, sans toutefois inspirer une grande confiance dans les perspectives d'avenir.

"Ce n'est pas la panacée qui changera trop la donne", a déclaré Tim Graf, responsable de la stratégie macroéconomique pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez State Street à Londres.

"Des mesures de relance plus ciblées constitueraient un levier plus puissant à actionner, mais les autorités semblent réticentes à le faire.

Le Hang Seng se négocie 8 % au-dessus de son plus bas niveau depuis 15 mois, mais il reste en baisse de plus de 6 % depuis le début de l'année et de près de 20 % par rapport à son niveau du début de l'année 2023. Les actions mondiales ont augmenté de 21 % depuis lors.

Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,1 % en Asie, tout comme les contrats à terme du Nasdaq 100, entraînés par une chute de 6 % des actions Tesla après la cloche, suite à des résultats qui ont manqué les attentes et à un avertissement sur un ralentissement des ventes à venir.

La Corée du Sud a dépassé les prévisions de croissance pour le quatrième trimestre 2023, bien que le Kospi ait glissé et que le won soit resté stable.

HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT

Sur les marchés des devises, les gains du dollar australien sur l'optimisme que la Chine est en train de mettre en place un plan de relance se sont avérés de courte durée. L'Aussie a perdu ses gains de la nuit et était en baisse de 0,1% à 0,6569$ dans la matinée en Asie.

L'euro est resté stable à 1,0875 $, tandis que le yen s'est maintenu du côté fort de 148 pour le dollar après que des indices de hausses de taux au Japon aient déclenché une forte vente sur le marché des obligations d'État japonaises.

La Banque du Japon a laissé ses taux inchangés cette semaine, mais le gouverneur Kazuo Ueda a déclaré qu'il était plus probable que l'inflation atteigne durablement l'objectif de 2% de la banque. Les rendements des obligations d'État japonaises à dix ans ont augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 0,73 %.

Les marchés obligataires mondiaux ont également été sous pression, les opérateurs réduisant les attentes en matière de réduction des taux.

Les bonnes données d'activité de mercredi ont poussé les rendements du Trésor américain à deux ans à partir de leurs plus bas niveaux pendant la nuit et ils sont restés stables à 4,37% en Asie. La Banque centrale européenne est susceptible de repousser les paris des investisseurs pour un assouplissement agressif de la politique au printemps lors de sa réunion de politique plus tard dans la journée de jeudi.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluent à 40 % la probabilité d'une réduction des taux américains en mars, contre 75 % au début de la semaine dernière.

"Pour qu'il y ait des baisses de taux en mars, il faut que les données soient mauvaises le mois prochain", a déclaré Remi Olu-Pitan, responsable de la croissance et des revenus multi-actifs chez Schroders, lors d'une réunion d'information sur les perspectives d'avenir à Singapour.

"Et si cela se produit, il y a un problème pour les actions", a-t-elle ajouté, car elles ne sont pas évaluées en fonction de la faiblesse.

La contradiction apparente "se normalisera probablement par la hausse des rendements obligataires", a-t-elle ajouté.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 0,2 % à 80,22 dollars le baril. Le minerai de fer de Singapour s'est stabilisé à 135 dollars la tonne, tandis que le cuivre de Londres a atteint son plus haut niveau en trois semaines, grâce aux espoirs de nouvelles mesures de relance de la part de la Chine. (1 $ = 7,1515 yuans chinois renminbi)