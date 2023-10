Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a suivi son cousin américain à la hausse lundi, alors que la vente d'obligations a repris après une brève accalmie à la fin de la semaine dernière.

Les opérateurs attendaient la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt jeudi et digéraient les décisions sur les notations de crédit de la Grèce et de l'Italie.

Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 2,925 %, tout en restant en dessous du plus haut de 12 ans de 3,006 % atteint au début du mois d'octobre. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent, et vice versa.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui soutiennent le système financier mondial et donnent le ton aux coûts d'emprunt internationaux, ont augmenté de 6 points de base à 4,982 %. Le rendement a brièvement franchi la barre des 5 % jeudi, pour la première fois depuis 2007.

Les rendements américains et européens ont baissé vendredi, les investisseurs se tournant vers des actifs sûrs et vendant des actions avant le week-end, les marchés étant préoccupés par la possibilité que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende à l'ensemble du Moyen-Orient.

Mais l'histoire des marchés obligataires est celle d'une hausse spectaculaire des rendements, les investisseurs étant confrontés à une économie américaine qui refuse de ralentir et à des inquiétudes croissantes dans certains milieux quant à l'augmentation des niveaux de dette publique.

"Les Bunds et les USTs restent vulnérables avant les réunions de la BCE de jeudi et de la Fed de la semaine prochaine, car la stabilisation des marchés obligataires de vendredi s'est avérée être une autre assurance avant le week-end contre les risques géopolitiques", a déclaré Rainer Guntermann, stratège des taux chez Commerzbank, dans une note adressée aux clients.

L'Europe se concentrera cette semaine sur Athènes, où la BCE prendra sa dernière décision en matière de taux d'intérêt jeudi. Les opérateurs s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux à 4 %, mais ils seront attentifs à toute indication sur le moment et la manière dont elle entend réduire ses avoirs en obligations datant de la pandémie.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, était en hausse de 1 pb à 3,185%.

Vendredi, S&P a relevé la note de crédit de la Grèce au rang d'investissement, la première des trois grandes agences de notation à le faire depuis que la crise de la dette du pays a éclaté en 2010.

Le rendement des obligations d'État grecques à 10 ans a baissé de 1 pb à 4,352 %. L'écart par rapport au rendement à 10 ans de l'Allemagne a diminué de plus d'un point de pourcentage au cours de l'année écoulée et s'est effondré depuis la crise de la zone euro.

Lyn Graham-Taylor, stratège taux chez Rabobank, a déclaré que les investisseurs s'attendaient depuis longtemps à ce relèvement et qu'il est donc peu probable qu'il ait un impact important.

"J'ai l'impression que cette opération a été menée à son terme", a-t-il déclaré. "La liquidité est assez mauvaise, donc j'imagine que beaucoup de gens ne se précipiteront pas pour remplir leur fonds avec ces obligations grecques.

Vendredi, S&P a confirmé la note de crédit de l'Italie, deux crans au-dessus de "junk", avec une perspective stable.

Le rendement à 10 ans de l'Italie était en baisse de 1 pb à 4,917%. L'écart très surveillé avec le rendement à 10 ans de l'Allemagne s'est réduit à 198 points de base, après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis janvier au début du mois, à 209 points de base.