Le rendement des obligations italiennes à 10 ans était en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis 2013 vendredi, même si les rendements ont légèrement augmenté alors que les traders s'apprêtaient à se déconnecter pour l'année.

Le rendement italien à 10 ans a chuté de 60 points de base ce mois-ci, car le ralentissement de l'inflation dans la zone euro et la fin du cycle de resserrement de la Banque centrale européenne ont incité les investisseurs à parier sur des baisses de taux importantes en 2024. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Les rendements des obligations de la zone euro ont légèrement augmenté vendredi dans un contexte d'échanges modérés, de nombreux acteurs du marché étant absents pour les vacances.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, a augmenté de 5 points de base à 1,994%, les investisseurs ayant pris des bénéfices avant le début de l'année 2024. Il a atteint son plus bas niveau en un an, à 1,896 %, jeudi. Le rendement à 10 ans de l'Italie était en hausse de 3 points de base à 3,479 %.

"Les investisseurs reprennent leur souffle avant d'acheter à nouveau sur un marché où les vendeurs sont très limités", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Management, faisant référence au récent rebond des marchés boursiers et obligataires.

Le taux allemand à 10 ans a baissé de 45 points de base en décembre, la plus forte baisse depuis juillet 2022. Il a perdu 57 points de base cette année, marquant sa meilleure année depuis 2014, après que le rallye de novembre et décembre ait sauvé le marché des revenus fixes d'une troisième année consécutive de baisse, ce qui est presque inouï.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux prévisions de taux de la BCE, a augmenté de 1 pb à 2,371 %. Il a chuté de 43 points de base en décembre, ce qui le place sur la voie de son meilleur mois depuis 2008.

Les investisseurs ont augmenté leurs attentes de réduction des taux de la BCE l'année prochaine, car l'inflation s'est ralentie et les banquiers centraux ont adopté un ton plus doux.

Ils s'attendent à ce que les coûts d'emprunt diminuent d'environ 165 points de base en 2024 et à ce que la première réduction ait lieu en mars, selon les prix du marché monétaire.

"Personnellement, je suis un peu sceptique quant à la raison pour laquelle (les rendements) devraient baisser à partir de maintenant", a déclaré Emmanouil Karimalis, stratège en matière de taux chez UBS.

M. Karimalis a déclaré que les gouvernements vendront beaucoup de dette l'année prochaine et que le mois de janvier est généralement une période chargée pour les émissions, ce qui pourrait exercer une pression sur les rendements.

L'écart entre les rendements des obligations à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne était de 162 points de base en dernier lieu. L'écart, qui mesure le sentiment des investisseurs à l'égard des pays les plus endettés de la zone euro, est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis juin, à 154 points de base. (Reportage de Harry Robertson, complément d'information de Dhara Ranasinghe ; rédaction de Barbara Lewis)