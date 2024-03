Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a légèrement augmenté lundi après avoir subi la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre, alors que les commentaires des banques centrales ont laissé la porte ouverte à une baisse des taux d'intérêt de la BCE et de la Réserve fédérale en juin.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 3 points de base (pb) à 2,30 %. Il a chuté de 14,5 points de base la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire en 12 semaines. Il a atteint 2,233 % vendredi, son niveau le plus bas depuis le 2 février.

Les rendements ont baissé dans le monde entier alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ont signalé que le mois de juin serait le point de départ probable de leurs cycles d'assouplissement.

"Les baisses de taux arrivent et cela va être haussier pour la partie avant de la courbe des taux", a déclaré Althea Spinozzi, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe chez Saxo Bank.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, qui est sensible aux variations des taux directeurs, a augmenté de 3 points de base pour atteindre 2,77 %. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les données mitigées sur le marché du travail américain vendredi ont conforté les partisans d'un début d'assouplissement à l'été, l'économie créant plus d'emplois que prévu, mais le taux de chômage augmentant et les salaires horaires moyens progressant à un rythme plus lent.

"Le rapport sur l'emploi et les récents commentaires de la Fed sont cohérents avec notre opinion selon laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux en juin", a déclaré Mohit Kumar, économiste européen chez Jefferies.

"Un nouveau ralentissement de l'inflation au cours des prochains mois devrait donner suffisamment de confiance à la Fed pour qu'elle puisse lever le pied."

Les chiffres de l'inflation américaine de mardi devraient fournir davantage de preuves que les pressions sur les prix s'estompent, mais comme la Fed se trouve maintenant dans la période d'interdiction avant sa réunion des 19 et 20 mars, il n'y aura pas de commentaires de la part des décideurs politiques.

En Europe, les opérateurs du marché monétaire parient également sur la première baisse des taux d'intérêt de la BCE en juin, alors qu'un assouplissement d'environ 100 points de base est prévu cette année, ce qui implique quatre baisses d'un quart de point en 2024.

"La grande question que se posent les détenteurs d'obligations est de savoir si une décélération plus rapide de l'inflation pourrait amener la BCE à réduire ses taux en avril", a déclaré M. Spinozzi de Saxo Bank.

Ailleurs, les obligations portugaises sont restées stables après que l'Alliance démocratique (AD) de centre-droit a remporté les élections générales de dimanche avec une faible marge et se prépare à gouverner sans majorité absolue, tandis que la Chega d'extrême droite a mis en garde contre l'instabilité si elle n'est pas incluse dans le gouvernement.

Le rendement des obligations d'État portugaises à 10 ans a augmenté de 4 points de base pour atteindre 2,76 %, ce qui maintient l'écart entre les rendements portugais et allemand à 10 ans à environ 63,5 points de base.

"Nous ne nous attendons pas à ce que le résultat des élections ait beaucoup d'impact sur le marché après la récente revalorisation", a déclaré Jens Peter Sørensen, directeur de la recherche sur les revenus fixes à la Danske Bank, faisant référence à la revalorisation souveraine de S&P qui permettra aux obligations du Portugal d'être incluses dans davantage d'indices obligataires.

"Cela devrait être positif pour les obligations d'État portugaises, mais aussi pour d'autres pays périphériques qui sont les prochains sur la liste, comme l'Espagne, qui doit être examinée vendredi par Moody's", a déclaré M. Sørensen. (Reportage de Samuel Indyk ; Rédaction de Kirsten Donovan, Ros Russell et Toby Chopra)