Le rendement du Bund de référence de la zone euro a atteint un nouveau plus haut de cinq mois lundi, les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient s'atténuant et les investisseurs se concentrant désormais sur les risques d'inflation et la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les investisseurs sont restés prudents avant l'indice HCOB des directeurs d'achat (PMI), prévu mardi, qui peut fournir des indices supplémentaires sur la position de la BCE après que le marché ait réduit les paris sur un futur assouplissement monétaire à moins de 75 points de base la semaine dernière.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, ont augmenté de 2,5 points de base à 2,53% après avoir atteint 2,539%, leur plus haut niveau depuis fin novembre.

Les prix des obligations évoluent inversement aux rendements.

"Contre le consensus, nous prévoyons un recul des enquêtes de confiance des entreprises et des consommateurs en raison de la flambée des prix du pétrole, des tensions géopolitiques et du resserrement des conditions financières mondiales", ont déclaré les économistes de Citi dans une note aux clients, après avoir mentionné les indices PMI, l'enquête Ifo de mercredi ainsi que les enquêtes de confiance des consommateurs et d'autres enquêtes nationales.

Les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient ont déclenché une ruée vers les valeurs sûres, qui s'est atténuée vendredi lorsque Téhéran a déclaré qu'il ne prévoyait pas de représailles à la suite d'une attaque israélienne.

"L'incertitude persistante sur les pressions inflationnistes sous-jacentes dans la zone euro pourrait déterminer si la BCE opte pour une plus grande prudence en matière de réduction des taux après juin", a déclaré l'analyste en chef Frederik Romedahl à la Danske Bank.

"Notre principal scénario est que les réductions de taux se feront à un rythme de 0,25 point de pourcentage par trimestre lors des réunions de septembre, décembre et également en 2025. Selon nous, le risque est que ce rythme se ralentisse", a-t-il ajouté.

Les récents commentaires des responsables de la BCE ont clairement indiqué qu'une baisse des taux d'intérêt était prévue en juin, mais les décideurs politiques ont continué à diverger sur les mesures à prendre par la suite.

Les marchés monétaires ont escompté 73 points de base d'assouplissement monétaire de la BCE en 2024, ce qui implique deux baisses de taux de 25 points de base et une probabilité de 90 % d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année. L'escompte était de 70 points de base vendredi en fin de journée.

L'écart entre le rendement du Bund et les rendements américains à 10 ans - un indicateur de la divergence de politique monétaire entre les États-Unis et la zone euro - était de 212 après avoir récemment atteint 220,9 points de base, son niveau le plus élevé depuis novembre 2019.

Les marchés ont évalué à 39 points de base les baisses de taux de la Fed en 2024.

Le rendement de l'emprunt d'État italien à 10 ans, référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 0,5 pdb à 3,91%. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Toby Chopra et Ed Osmond)