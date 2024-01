Le rendement du Bund de référence de la zone euro a légèrement baissé mardi, après avoir augmenté la veille, après que François Villeroy de Galhau, responsable de la politique de la Banque centrale européenne, a déclaré que la prochaine mesure de la BCE serait une baisse des taux d'intérêt en 2024, à moins d'une surprise.

Les analystes ont déclaré que le gouverneur de la banque centrale française était pragmatique et qu'il avait tendance à donner des indications fiables sur l'évolution de la politique dans la zone euro.

M. Villeroy de Galhau a fait valoir que la BCE ne pouvait pas crier victoire sur l'inflation sans commenter le calendrier d'un éventuel assouplissement monétaire.

Les marchés monétaires sont restés sur leurs positions, escomptant toujours environ 150 points de base de réductions des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, tout en évaluant à sa juste valeur une première mesure en avril.

"La BCE sait probablement qu'il est difficile d'éloigner les marchés d'une tarification qui ne semble pas correspondre à sa communication", a déclaré Benjamin Schroeder, stratège principal en matière de taux chez ING.

"Les remarques de Philip Lane (économiste en chef de la BCE) et de la plupart des autres, y compris Joachim Nagel (responsable de la politique monétaire), hier, semblent indiquer qu'un consensus est en train de se former au sein du Conseil sur le fait que l'été pourrait être un tournant possible (pour la politique monétaire)", a-t-il ajouté.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, était en baisse d'un point de base (pb) à 2,18 %.

Les marchés attendent l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs et l'indicateur ZEW du sentiment économique pour la zone euro.

Les responsables de la BCE considérés comme des colombes, y compris Lane et Constantinos Herodotou, ont indiqué lundi que les attentes actuelles du marché en matière de réduction des taux sont trop optimistes.

M. Nagel, président de la Bundesbank et franc-tireur, a réaffirmé que l'inflation était trop élevée pour réduire les taux. Dans le même temps, son collègue autrichien Robert Holzmann a déclaré qu'il ne fallait pas "miser" sur une baisse des taux de la BCE cette année.

Les acteurs du marché qualifient de faucons les responsables des banques centrales qui sont enclins à préconiser une politique monétaire stricte pour contrôler l'inflation, tandis que les colombes se concentrent davantage sur la croissance économique et le marché de l'emploi.

Les analystes de Rabobank ont signalé une grande sensibilité aux remarques de la BCE "étant donné l'ampleur des réductions de taux qui ont été évaluées".

Ils ont affirmé que si le point de vue des faucons de la BCE Nagel et Holzmann "n'était pas particulièrement surprenant", il y avait "un niveau décent de recul de la part de Herodotou", qui est l'un des décideurs politiques les plus pessimistes.

Les obligations d'État italiennes ont sous-performé leurs pairs, le rendement à 10 ans ayant augmenté de 4 points de base à 3,82 %, et l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans s'étant creusé à 160,5 points de base. Les prix des obligations évoluent à l'inverse des rendements. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de Bernadette Baum) ;))