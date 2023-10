Les rendements de la zone euro ont chuté mercredi à leurs plus bas niveaux en deux semaines, les obligations conservant leurs gains de la ruée de lundi vers les actifs refuges, tandis que l'écart entre les rendements italiens et allemands est revenu en dessous du niveau de 200 points de base.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence pour le bloc monétaire, était en baisse de 4 points de base (pb) à 2,74%, son plus bas niveau depuis le 22 septembre.

Le rendement allemand à 10 ans, qui évolue inversement au prix de l'obligation, a chuté de 12,6 points de base lundi, les investisseurs se précipitant vers la sécurité des obligations en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Cette hausse s'explique également par un retour en force des obligations, après les ventes massives de septembre, et par les remarques des responsables des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique, qui ont rassuré les investisseurs sur le fait que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine avaient atteint la fin de leur politique de resserrement monétaire.

Les bons du Trésor américain étaient fermés lundi en raison d'un jour férié, mais le rendement à 10 ans a chuté de 12,7 points de base mardi, et de 8 points de base supplémentaires mercredi, avant la publication de données américaines cruciales qui donneront le ton pour le marché des obligations d'État dans son ensemble.

"Les obligations européennes suivent largement les bons du Trésor américain avec les minutes du FOMC, l'IPP et l'IPC à venir, bien que nous attendions de voir l'enquête sur l'inflation de la BCE", a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche corporate, des changes et des taux chez Société Générale.

"Il est trop tôt pour dire si le mouvement des bons du Trésor hier était un rattrapage ou une couverture courte après une longue hausse des rendements", a ajouté M. Broux.

Le compte-rendu de la réunion de septembre du Comité fédéral de l'open market, qui fixe les taux, est attendu plus tard dans la journée, de même que les données sur les prix à la production aux États-Unis, suivies des données sur les prix à la consommation jeudi.

En Europe, une vente aux enchères de Bunds allemands à 30 ans est également prévue, bien que, selon M. Broux, "l'offre allemande ne devrait pas poser de problème".

L'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs, étroitement surveillée pour ce qu'elle dit sur les augmentations de prix, est également attendue plus tard dans la journée.

Le rendement italien à 10 ans a baissé de 4,4 points de base à 4,685%, un plus bas de deux semaines, et l'écart très surveillé entre les rendements italien et allemand à 10 ans était de 193 points de base en baisse par rapport à près de 210 plus tôt dans la semaine sur les inquiétudes concernant les niveaux croissants de la dette de l'Italie.

Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a baissé de 6 points de base à 4,37 %, également autour de son plus bas niveau depuis deux semaines. (Reportage d'Alun John ; édition de Miral Fahmy)