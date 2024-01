Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau en une semaine, le soutien politique ayant permis de soutenir le marché boursier chinois, alors que les obligations étaient sous pression avant la réunion de la Banque centrale européenne qui aura lieu plus tard dans la journée.

Le Shanghai Composite a augmenté de 2 % et se dirigeait vers son plus grand gain quotidien en six mois. L'indice des valeurs sûres a augmenté de plus de 1% et le Hang Seng a grimpé pour la troisième fois consécutive, dépassant de 9% le creux de 15 mois atteint lundi.

Les trois indices restent en baisse pour l'année en raison de la frustration des investisseurs face à l'absence de réponse à grande échelle de Pékin au ralentissement économique de la Chine, bien que la réduction du taux de réserves obligatoires des banques, mercredi, ait de nouveau augmenté les attentes d'une aide officielle.

"En fin de compte, ce qui va remettre les fondamentaux sur les rails, c'est une amélioration significative de la confiance et du sentiment", a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux, Asie-Pacifique, chez Invesco.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,6 %, tandis que les marchés du Japon et de l'Inde, qui ont bénéficié de la fuite des investisseurs mondiaux de la Chine, se sont négociés à des niveaux inférieurs à leurs récents sommets. Le Nikkei a reculé de 0,1 %.

Sur les marchés des devises, le dollar a rebondi depuis ses plus bas niveaux après qu'une enquête a montré que l'activité des entreprises américaines s'était accélérée en janvier.

Le dollar canadien a subi des pertes après que la Banque du Canada a maintenu ses taux, mais a laissé entendre qu'elle était prête à procéder à d'autres augmentations.

Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables en Asie, tout comme les contrats à terme du Nasdaq 100. Une chute de 6 % des actions Tesla après la cloche suite à des résultats qui ont manqué les attentes a été compensée par des gains importants pour IBM après des prévisions de revenus optimistes.

La Corée du Sud a dépassé les prévisions de croissance pour le quatrième trimestre 2023, bien que le Kospi ait glissé et que le won soit resté stable. Les traders ont vendu des actions du fabricant de puces SK Hynix malgré un bénéfice trimestriel surprise.

Les bénéfices du géant du luxe LVMH, d'Intel et de Visa sont également attendus plus tard dans la journée de jeudi.

HAUSSE DES PRIX

Les marchés obligataires mondiaux ont entre-temps été sous pression, les opérateurs réduisant les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt. Les décideurs de la Banque centrale européenne essaieront probablement de refroidir davantage les prix du marché lors de la conférence de presse qui suivra la réunion.

La BCE devrait laisser ses taux inchangés lors de la réunion de jeudi. L'euro est resté stable à 1,0878 dollar. Le yen s'est maintenu au niveau élevé de 148 pour un dollar après que des indices de hausses de taux au Japon aient déclenché des ventes sur le marché des obligations d'État japonaises.

Les rendements des obligations d'État japonaises à dix ans ont enregistré leur plus forte hausse en sept semaines mercredi et ont encore augmenté de 3,5 points de base pour atteindre 0,74 % jeudi. Les bonnes données d'activité de mercredi ont poussé les rendements du Trésor américain à deux ans à partir de leurs plus bas niveaux pendant la nuit et ils sont restés stables à 4,37% en Asie.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluent à 40 % la probabilité d'une réduction des taux américains en mars, contre 75 % en décembre. Les données du PIB américain sont attendues plus tard dans la session et les investisseurs disent que les indicateurs devront s'améliorer de manière significative, et rapidement, pour justifier les paris sur de telles réductions.

"Pour que vous obteniez des réductions de taux en mars, nous devons voir de mauvaises données le mois prochain", a déclaré Remi Olu-Pitan, responsable de la croissance et des revenus multi-actifs chez Schroders, lors d'une réunion d'information sur les perspectives à Singapour.

"Si c'est le cas, il y aura un problème pour les actions.

Le yuan chinois s'est maintenu autour de 7,1590 pour un dollar, aidé par une forte fixation de sa bande de négociation.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 0,3 % à 80,27 dollars le baril. Le minerai de fer de Singapour s'est stabilisé à 135 dollars la tonne, tandis que le cuivre de Londres a atteint son plus haut niveau en trois semaines, grâce à l'espoir de nouvelles mesures de relance de la part de la Chine.

(1 $ = 7,1515 yuans chinois renminbi)