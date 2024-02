* La Chine réduit ses taux hypothécaires ; le yuan reste stable, les actions sont en hausse

* Barclays progresse après ses résultats et une mise à jour de sa stratégie

* La croissance des salaires en Europe ralentit, les rendements obligataires de la zone euro restent bas

* Le dollar et les rendements des bons du Trésor baissent un peu

* Les matières premières sont généralement plus souples

*

LONDRES/SINGAPOUR, 20 février (Reuters) - Les actions européennes ont frôlé leurs plus hauts niveaux historiques mardi, tandis que les données sur les salaires dans la zone euro n'ont guère fait bouger les obligations d'Etat en difficulté, et que les actions asiatiques ont reculé, la baisse record des taux d'intérêt en Chine n'ayant pas enthousiasmé les investisseurs.

L'indice de référence européen STOXX 600 a baissé de 0,1 %, mais après sa récente hausse, il reste à moins de 1 % de son pic record atteint au début de 2022, et les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,3 %.

De même, le Nikkei japonais a renoncé à flirter avec le record historique de 1989, clôturant en baisse de 0,3 %.

La principale donnée publiée mardi dans le cadre d'un calendrier plutôt calme était les chiffres de la BCE qui ont montré que la croissance annuelle des salaires négociés dans la zone euro a ralenti à 4,5 % au dernier trimestre de 2023, en légère baisse par rapport à un record de 4,7 % au troisième trimestre.

La BCE a désigné les salaires comme le plus grand risque pour sa croisade d'un an et demi contre l'inflation, au cours de laquelle elle a porté les taux d'intérêt directeurs à des niveaux record.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, qui évolue inversement à son prix, était en baisse de 2 points de base à 2,38 %, tandis que l'euro était un peu plus élevé à 1,0798 $.

Le rendement de référence de la zone euro a augmenté d'environ 35 points de base depuis le début de l'année, car les obstacles à la baisse de l'inflation et les données économiques plus favorables que prévu dans la plupart des pays du monde, en particulier aux États-Unis, ont incité les marchés à repousser leurs attentes de réductions significatives des taux d'intérêt pour le début de l'année, prévues pour fin 2023.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, sensible aux taux, a augmenté de 40 points de base depuis le début de l'année.

"Si l'on considère la situation dans son ensemble, on constate que nous avons fait beaucoup de kilomètres, et que les taux sont beaucoup plus proches de leur juste valeur qu'au début de l'année, et plus proches de ce que les banques centrales nous disent qu'elles vont faire", a déclaré Peter Schaffrik, stratégiste en chef pour la macroéconomie européenne chez RBC Capital Markets.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt d'environ 100 points de base cette année et à ce que la Banque centrale européenne le fasse un peu plus.

Mais les données économiques généralement meilleures que prévu ont été une bonne nouvelle pour les actions.

"Si vous êtes dans un environnement où l'économie est plus forte que vous ne le pensiez, et que l'inflation va rester légèrement stable, cela signifie que les bénéfices nominaux resteront décents", a déclaré M. Schaffrik.

La publication des résultats la plus médiatisée de la semaine est celle du fabricant de puces Nvidia, chouchou des marchés boursiers, qui publie ses résultats mercredi.

Mardi, les actions du prêteur britannique Barclays ont augmenté de 4 % après qu'il ait présenté un plan de trois ans pour relancer le cours de son action, y compris la suppression de 2 milliards de livres de coûts, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

BAISSE DES TAUX EN CHINE

Le taux préférentiel des prêts à cinq ans de la Chine a été abaissé de 25 points de base à 3,95 %, ce qui est supérieur aux réductions de 5 à 15 points de base prévues par les économistes. Le taux à un an a été laissé à 3,45 %, ce qui a permis aux valeurs sûres de terminer la journée en hausse de 0,2 %, après une chute antérieure, et à l'indice Hang Seng de Hong Kong d'augmenter de 0,6 %.

Le dollar australien, un indicateur favori de la situation de la Chine, n'a pratiquement pas bougé et les contrats à terme sur le minerai de fer, sensibles à la demande de la construction chinoise, ont chuté de 3 %.

"Il s'agit de la plus importante réduction de taux sur le LPR à 5 ans que nous ayons vue", a déclaré David Chao, stratège de marché mondial chez Invesco.

Le maintien des taux à un an envoie toutefois le signal que Pékin est toujours sélectif sur le front de la politique et "n'a pas complètement pivoté vers un assouplissement généralisé", a déclaré M. Chao.

Le yuan a touché son plus bas niveau en trois mois dans les premiers échanges avant de se stabiliser à 7,1979 dans la matinée en Europe.

Les rendements du Trésor américain à dix ans, en hausse de 10 points de base la semaine dernière, ont baissé de 1 pb à 4,28%, au retour d'une journée de vacances. Le dollar a été suffisamment fort pour dépasser les 150 yens.

Les matières premières sont restées stables, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ayant baissé d'environ 0,3 % à 83,31 dollars le baril. L'or s'est maintenu à 2 022,7 dollars l'once.

Les matières premières molles ont commencé la semaine sur un pied d'égalité, les contrats à terme sur le blé tombant à leur niveau le plus bas depuis trois mois, sous la pression d'une offre abondante en provenance de la mer Noire. La couverture des positions courtes a permis aux contrats à terme sur le soja d'atteindre leur plus haut niveau en une semaine.