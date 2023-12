(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* L'Allemagne met fin à son programme de subventions aux véhicules électriques

* OCI en tête du STOXX après avoir accepté de vendre IFCO pour 3,6 milliards de dollars

* Vodafone en hausse alors qu'Iliad propose de fusionner ses unités italiennes

* Les gouverneurs de la BCE ne voient pas d'inflexion dovish avant mars, ni de réduction avant juin

18 décembre (Reuters) - Les actions européennes ont reculé lundi après avoir fortement progressé la semaine dernière, les valeurs de l'automobile et du luxe ayant chuté, tandis que les commentaires des principaux responsables des banques centrales ont atténué les paris sur des baisses anticipées des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,1% à 09h22 GMT, après avoir enregistré une série de cinq semaines de hausse depuis avril, le pivot dovish de la Réserve fédérale la semaine dernière ayant stimulé les paris sur une baisse des taux d'intérêt.

Les automobiles ont perdu 0,9%, avec Mercedes Benz, BMW Group et Volkswagen qui ont perdu plus de 1% chacun.

Le programme allemand de subventions aux véhicules électriques devrait prendre fin prématurément lundi, après avoir versé quelque 10 milliards d'euros depuis 2016.

Les géants du luxe LVMH, Richemont et Hermes étaient également en baisse de plus de 1%, l'indice sectoriel plus large perdant 1,4%.

Le fournisseur suédois de services financiers Nordnet a chuté de 5,5% pour se retrouver en bas du STOXX 600 après que Barclays a rétrogradé le titre de "surpondérer" à "sous-pondérer", réduisant également son objectif de cours.

DiaSorin a chuté de 3,3 % après que l'entreprise italienne de diagnostic a publié son plan d'affaires 2024-2027.

Dans le même temps, le secteur de l'énergie a été le plus performant, avec une hausse de 0,9 %, grâce à l'augmentation des prix du pétrole brut.

OCI a bondi de 12,5 %, menant les gains sur l'indice paneuropéen, alors que le fabricant de produits chimiques néerlandais est prêt à vendre sa participation dans Iowa Fertilizer Company pour 3,6 milliards de dollars.

Vodafone a gagné 6,4% suite à la proposition d'Iliad de fusionner leurs activités italiennes, menant une hausse de 0,5% dans le secteur des télécommunications.

La compagnie maritime danoise A.P. Moller-Maersk a augmenté de 1,2 % après que les militants Houthi soutenus par l'Iran au Yémen ont intensifié leurs attaques contre les navires en mer Rouge.

Entain, propriétaire de Ladbrokes, a gagné 5,3 % à la suite d'un relèvement de Jefferies de "hold" à "buy", tandis que Raiffeisen a augmenté de 1,3 % après que l'Ukraine a retiré le prêteur autrichien d'une liste noire.

Reuters a rapporté que les décideurs politiques de la BCE sont désireux de maintenir le message de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps jusqu'en mars, ce qui rendrait toute réduction avant juin difficile. Bostjan Vasle, responsable de la politique monétaire, a déclaré qu'il était prématuré de s'attendre à une réduction des taux en mars ou en avril.

"En Europe, l'activité économique stagne au mieux et même maintenant, la BCE semble réticente à l'idée d'une baisse des taux, même si une réduction des coûts d'emprunt est clairement nécessaire, étant donné que l'inflation globale est de nouveau à portée de son objectif de 2 %", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

Pour plus d'indices sur l'état du cycle de la politique monétaire mondiale, les investisseurs surveilleront les prix à la consommation de la zone euro en novembre, la décision de la banque centrale du Japon et la jauge d'inflation préférée de la Fed - les dépenses de consommation personnelle pour le mois de novembre - tout au long de cette semaine. (Reportage de Khushi Singh et Ankika Biswas ; rédaction de Rashmi Aich et Saumyadeb Chakrabarty)