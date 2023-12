Les actions européennes ont baissé lundi, entraînées par le recul des valeurs immobilières, tandis que le sentiment a également été affecté par les déclarations des responsables des principales banques centrales qui ont réduit les perspectives de réduction des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,3% à 08:11 GMT, après avoir enregistré vendredi sa cinquième hausse hebdomadaire consécutive, la plus longue depuis avril.

Les valeurs immobilières ont chuté de 0,9%, tandis que les télécommunications ont augmenté de 0,3%, grâce à une hausse de 4,3% de Vodafone sur la proposition d'Iliad de fusionner leurs activités italiennes.

OCI a bondi de plus de 9% après que le fabricant néerlandais de produits chimiques ait déclaré avoir accepté de vendre sa participation dans Iowa Fertilizer Company pour 3,6 milliards de dollars.

Par ailleurs, Reuters a rapporté que les décideurs de la BCE souhaitaient maintenir le message de taux d'intérêt plus élevés et plus longs jusqu'en mars, ce qui rendrait difficile toute réduction avant le mois de juin.

Au cours de la semaine, les investisseurs suivront les prix à la consommation de la zone euro pour le mois de novembre, la décision de la banque centrale du Japon et l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, à savoir les dépenses de consommation personnelle pour le mois de novembre. (Reportage de Khushi Singh ; Rédaction de Rashmi Aich)