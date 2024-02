Les banques centrales allemande et néerlandaise ont affiché vendredi des pertes de plusieurs milliards d'euros pour 2023 et ont prédit d'autres difficultés financières, ce qui laisse entendre qu'il est peu probable qu'elles versent des dividendes dans les caisses de l'État dans les années à venir.

La Banque centrale européenne et certaines de ses plus grandes filiales nationales enregistrent des pertes importantes, épuisant leurs provisions et une grande partie de leurs fonds propres, alors que la forte hausse des taux d'intérêt les oblige à verser des milliards d'euros d'intérêts aux banques commerciales.

La Bundesbank a déclaré avoir perdu 21,6 milliards d'euros (23,36 milliards de dollars) l'année dernière, effaçant la quasi-totalité de ses provisions, tandis que son homologue néerlandaise a perdu 3,5 milliards d'euros, ce qui est globalement conforme aux prévisions.

"Les charges financières devraient persister pendant plusieurs années", a déclaré Joachim Nagel, président de la Bundesbank. "Nous nous attendons à ce qu'elles soient à nouveau considérables pour l'année en cours.

La Bundesbank a déclaré que la perte en 2023 avait effacé la quasi-totalité de ses provisions et qu'une partie de cette perte, d'un montant de 2,4 milliards d'euros, serait couverte par les réserves.

En 2024, la perte allemande dépassera les réserves restantes de 0,7 milliard d'euros, de sorte que la Bundesbank sera contrainte de reporter les pertes, en les mettant de côté pour les compenser par des bénéfices futurs.

"Nous ne prévoyons donc pas de pouvoir distribuer des bénéfices avant un certain temps", a ajouté M. Nagel.

La banque centrale néerlandaise, quant à elle, a déclaré que ses réserves devraient être suffisantes pour couvrir les pertes futures et qu'une recapitalisation par le gouvernement n'était pas envisagée.

"Une fois que nous aurons suffisamment reconstitué nos réserves en conservant nos bénéfices, nous recommencerons à distribuer des dividendes à l'État néerlandais", a déclaré la banque centrale.

La plupart des pertes sont dues au programme de relance de la BCE, qui a duré dix ans, à une époque où l'inflation était excessivement faible, avant la pandémie.

La BCE a imprimé des milliers de milliards d'euros de liquidités pour stimuler la croissance et la plupart de ces liquidités excédentaires, soit 3,5 milliards d'euros, sont toujours en circulation dans le système financier.

La banque centrale européenne doit maintenant payer aux prêteurs un taux de dépôt de 4 % lorsque ces liquidités sont déposées à la BCE, alors que les actifs qu'elle a achetés, principalement de la dette publique, rapportent beaucoup moins.

Les pertes ne limitent pas la capacité d'une banque centrale à fonctionner car, contrairement à un prêteur commercial, elle peut continuer à fonctionner avec des fonds propres négatifs. En revanche, les pertes limitent la capacité à verser des dividendes aux budgets des États, une source régulière de revenus pour les gouvernements dans le passé, et exposent une banque centrale à la critique.

Morgan Stanley estime que les pertes de la BCE et des banques centrales nationales, communément appelées l'Eurosystème, augmenteront encore cette année avant de diminuer en 2025.

"Nous estimons que l'Eurosystème sera confronté à des pertes de 56,6 milliards d'euros en 2023, 62,2 milliards d'euros en 2024 et 12,3 milliards d'euros en 2025. (1 $ = 0,9246 euros) (Reportage de Balazs Koranyi et Bart Meijer ; Rédaction de Jason Neely et Alexander Smith)