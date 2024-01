(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient se redresser sur les marchés à terme IG lundi, au début d'une semaine qui verra la Banque centrale européenne occuper le devant de la scène avec l'annonce de ses taux d'intérêt prévue pour jeudi.

Avec une grande partie de l'économie européenne aux prises avec une faible demande", commente Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets, "ainsi qu'une économie qui a connu très peu de croissance depuis le troisième trimestre de 2022, les appels pour que la BCE envisage un modeste assouplissement de la politique monétaire se sont multipliés". Contrairement à "Joachim Nagel de la Bundesbank, Robert Holzmann de l'Autriche et Christine Lagarde, présidente de la BCE", qui ont rejeté l'idée d'une baisse des taux anticipée la semaine dernière, "bien que Lagarde ait gardé ouverte la possibilité d'une baisse des taux à l'été".

Ainsi, le FTSE Mib devrait augmenter de 202,5 points ou 0,7 pour cent après avoir clôturé dans le rouge de 0,8 pour cent à 30 098,86, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir dans le vert de 17,9 points ou 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait gagner 46,7 points ou 0,7 pour cent tandis que le DAX 40 de Francfort progresse de 122,5 points ou 0,7 pour cent.

"Après avoir progressé vers la fin de l'année dernière, souligne M. Hewson, les marchés américains ont repris là où ils s'étaient arrêtés, avec de nouveaux records pour les trois principaux indices, emmenés par le Nasdaq 100 qui a progressé de 2,9 % depuis le début de l'année, grâce à de nouveaux gains des Magnificent 7, emmenés par Nvidia, qui a progressé de 20 % depuis le début de l'année.

La divergence actuelle entre les marchés américains et européens, selon l'analyste, "est probablement due à la conviction que l'économie américaine est en bien meilleure forme que ses homologues européens, une conviction qui devrait être encore renforcée cette semaine par les dernières données du PIB américain au quatrième trimestre, avant la réunion de la Fed plus tard dans la semaine".

Parmi les cotations mineures italiennes, le Mid-Cap a chuté de 0,5 pour cent à 44 090,45 vendredi, le Small-Cap a chuté de 0,9 pour cent à 27 338,70, et l'Italie Growth a terminé dans le rouge de 0,3 pour cent à 8 215,06.

Sur le Mib, Eni a clôturé 1,1% dans le rouge après avoir annoncé qu'elle avait signé un accord avec KazMunayGas, à Rome, concernant le projet innovant de centrale électrique hybride gaz-énergie renouvelable de 250 MW dans la ville de Zhanaozen, région de Mangystau, au Kazakhstan.

En outre, LG Chem et Enilive d'Eni ont annoncé vendredi la signature d'un accord de coentreprise qui représente une étape supplémentaire vers la décision finale d'investissement pour un nouveau projet de bioraffinerie en Corée du Sud.

L'accord a été signé à Rome par Claudio Descalzi, PDG d'Eni, et Shin Hak-cheol, PDG de LG Chem.

Telecom Italia - en hausse de 0,5% à la clôture - a déclaré jeudi que son conseil d'administration s'était réuni pour faire le point sur les activités en cours et pour définir les initiatives à prendre dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration, qui expirera avec l'approbation des états financiers au 31 décembre 2023.

En vue de ce renouvellement, "conformément aux recommandations du Code de gouvernance d'entreprise de la Borsa Italiana" et "à la lumière des résultats de l'examen du conseil d'administration", le conseil considère qu'il est approprié de réduire le nombre de ses membres de 15 actuellement à neuf.

UniCredit a gagné 0,6 pour cent à la clôture après avoir annoncé jeudi son objectif intermédiaire pour 2030 dans le secteur de l'acier, qui fait partie de l'engagement de la banque à atteindre l'objectif Net Zero d'ici 2050 pour son portefeuille de prêts et d'investissements.

Sur le segment des cadets, Webuild - dans le vert de 0,4 pour cent - a annoncé mercredi qu'elle effectuerait des interventions pour la destination de ski Trojena en Arabie Saoudite, d'une valeur de 4,7 milliards d'euros.

Il s'agit d'une "intervention infrastructurelle unique pour créer dans une zone désertique une station du futur avec des barrages, un lac et des œuvres architecturales emblématiques", a déclaré la société.

Maire Tecnimont a perdu 1,5 % après avoir annoncé mercredi que sa filiale Tecnimont avait obtenu un contrat d'ingénierie d'avant-projet pour une usine d'ammoniac vert en Norvège.

Gamma Intermediate a annoncé jeudi qu'elle avait achevé le placement de 16 millions d'actions ordinaires de Lottomatica - en hausse de 4,4% -, représentant 6,4% du capital social de cette dernière.

Parmi les petites capitalisations, WIIT - dans le rouge de 2,0% - a indiqué jeudi qu'elle avait obtenu un prêt de 10 millions d'euros d'Intesa Sanpaolo Spa, soutenu par une garantie en billets verts de SACE.

Ce prêt permettra à l'entreprise de poursuivre ses objectifs environnementaux - WIIT4Climate - notamment pour l'achat de nouveaux serveurs, de systèmes de stockage et de logiciels. L'augmentation exponentielle des volumes de trafic numérique oblige en effet les entreprises du secteur des TIC à adopter des solutions d'efficacité énergétique et à s'orienter vers la production et l'approvisionnement d'énergie à partir de sources renouvelables.

BF - en hausse de 0,3 % - a annoncé jeudi qu'un mémorandum avait été signé entre BF International Best Fields Best Food Limited et Agrofirma TNK LLP pour lancer un partenariat stratégique visant à développer le secteur agricole au Kazakhstan.

Autostrade Meridionali a perdu 52 % après avoir annoncé jeudi que le conseil d'administration avait évalué positivement la liquidation volontaire de la société et la distribution partielle de la réserve extraordinaire pour un montant d'environ 30 millions d'euros.

La décision, lit-on dans le document, "a été prise à la suite de la reprise, à partir d'avril 2022, des activités de gestion du tronçon autoroutier Naples-Pompei-Salerno par le nouveau concessionnaire, après avoir réglé en grande partie les éléments découlant de la gestion précédente du tronçon autoroutier et en l'absence d'autres opportunités d'affaires".

Safilo a augmenté de 3,1 % après avoir annoncé jeudi que Levi's et lui-même avaient renouvelé leur accord de licence mondiale pour la marque Levi's jusqu'à la fin de 2029.

Parmi les PME, le Groupe Yolo - dans le rouge de 8,3% - a annoncé jeudi qu'à partir de vendredi, le poste de rapporteur des investisseurs sera occupé par Francesco Grieco, l'ancien directeur financier de la société, en remplacement de Roberta Pazzini, qui a démissionné afin de s'engager dans une nouvelle voie professionnelle différente.

Racing Force a progressé de 0,4 %, après avoir annoncé jeudi son vaste partenariat avec Team Brady, propriété de la star du football américain Tom Brady, qui participera à partir de cette année au nouveau championnat du monde UIM E1, la première série de bateaux à moteur électrique. Pour cet engagement, Team Brady a choisi les produits OMP, Bell Racing et Racing Spirit, marques du groupe.

expert.ai a augmenté de 0,3 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait remporté l'appel d'offres public lancé par Consip pour numériser les soins de santé.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,7 pour cent à 36 546,95, le Hang Seng a chuté de 2,8 pour cent à 14 885,00 et le Shanghai Composite a terminé dans le rouge de 2,7 pour cent à 2 756,34.

À New York vendredi, le Dow a clôturé dans le vert 1,1 % à 37 863,80, le Nasdaq en hausse de 1,7 % à 15 310,97 et le S&P 500 a terminé en hausse de 1,2 % à 4 839,81.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0906 USD contre 1,0882 USD enregistré à la clôture des actions européennes vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2714 USD contre 1,2679 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 78,13 USD contre 79,15 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 023,73 USD l'once contre 2 029,60 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit des données sur la masse monétaire M3 à 0900 CET en Suisse.

Outre-mer, à 1600 CET, les données sur l'indice prédictif arrivent des États-Unis.

Sur le front des obligations, les résultats d'une adjudication de BTP français à 3, 6 et 12 mois sont attendus en France à 1455 CET.

Des États-Unis, à 1730 CET, c'est le tour des résultats des adjudications de bons du Trésor à 3 et 6 mois.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.