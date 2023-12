BERLIN, 29 décembre (Reuters) - Les dirigeants des institutions de l'Union européenne (UE) appellent à davantage de coopération et à la mise en place d'une "véritable union des marchés des capitaux", dans une tribune publiée notamment sur le site du quotidien Les Echos.

Ce texte, qui commémore le 25e anniversaire de la monnaie unique, a été rédigé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, Charles Michel, président du Conseil européen, Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne (BCE), et Paschal Donohoe, président de l'Eurogroupe.

Dans ce document, les dirigeants soulignent la nécessité de coopérer face à des "enjeux urgents d'intérêts communs", notamment "la montée des tensions géopolitiques" et "les transitions écologique et numérique".

"Notre compétitivité doit aussi faire face à des menaces sans précédent, du fait des politiques énergétiques et industrielles menées dans d'autres parties du monde", ajoutent-ils.

Ils préconisent également la création d'une union des marchés des capitaux qui s'étendrait à l'ensemble du continent afin de mobiliser les financements privés.

"Nous devons utiliser les politiques et les instruments européens pour améliorer notre compétitivité et notre sécurité, par exemple en renforçant les structures existantes au moyen d'une refonte des règles budgétaires et d'une union bancaire plus solide."

Les dirigeants proposent aussi de développer les fondations d'un euro numérique qui viendrait en complément des espèces. (Rédigé par Miranda Murray, version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)