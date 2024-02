Les maisons allemandes sont toujours surévaluées malgré une baisse des prix l'année dernière, alors que le coût des hypothèques a augmenté, a déclaré la banque centrale du pays lundi.

Le boom immobilier allemand, qui a duré une décennie, s'est effondré depuis qu'une soudaine poussée d'inflation a forcé la Banque centrale européenne (BCE) à relever ses taux d'intérêt, alors que l'économie nationale a été touchée par des importations d'énergie plus coûteuses et des exportations en berne.

Le prix de l'immobilier résidentiel occupé par le propriétaire a baissé d'un peu plus de 4 % l'année dernière, selon les données de l'industrie. L'office allemand des statistiques a estimé la baisse à 8,9 % pour les neuf premiers mois de l'année.

Pourtant, la Bundesbank, principal actionnaire de la BCE, a estimé que les prix étaient encore supérieurs de 15 à 20 % à ce qu'ils devraient être compte tenu de la situation démographique et économique actuelle de l'Allemagne.

"La surévaluation n'a peut-être pas encore été entièrement corrigée, malgré une réduction considérable", a déclaré la Bundesbank dans son rapport mensuel. "Cela continue à poser un certain risque de correction des prix.

Elle a indiqué que le ratio prix/revenu était supérieur de 20 % à sa valeur de référence, tandis que la relation à long terme entre les prix de l'immobilier, les taux d'intérêt et les revenus montrait une surévaluation comprise entre 10 % et 15 %.

Pour les appartements dans les villes allemandes, le rapport entre le prix d'achat et le loyer était de 20 % supérieur à sa moyenne à long terme, a déclaré la Bundesbank.

Comme les gens n'avaient plus les moyens d'acheter, ils se sont tournés vers la location.

Selon Bulwiengesa, une société de conseil et d'analyse immobilière, la location d'un appartement en ville était 5,5 % plus chère. Les nouveaux contrats de location étaient 6,3 % plus chers pour les logements collectifs, selon les données de l'association allemande des banques de lettres de gage.

La BCE devrait commencer à réduire ses taux cette année et même le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, un partisan de la première heure des hausses de taux, a déclaré que la "bête avide" qu'est l'inflation était désormais domptée.