Les actions européennes ont bondi lundi, après les nouveaux sommets atteints par les marchés boursiers japonais et la clôture record du Nasdaq vendredi, à l'approche d'une semaine riche en réunions des banques centrales, en données économiques majeures et en résultats d'entreprises.

Les banques, les biens et services industriels, les entreprises technologiques et les actions du secteur des voyages et des loisirs ont mené le rallye d'ouverture, chaque secteur augmentant de près de 1,5 %.

Les actions du secteur des puces ont le vent en poupe depuis que Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices la semaine dernière, en raison de l'essor de la demande de puces haut de gamme utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Cela a permis au Nikkei d'atteindre un nouveau sommet en 34 ans et de porter les gains du mois de janvier à près de 9 %.

Les fabricants de puces, dont Nvidia et Advanced Micro Devices, ont été parmi les bénéficiaires de la hausse de l'IA.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont prolongé leur hausse avec des gains de 0,6 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 se sont raffermis de 0,3 %.

Cependant, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a encore reculé de 0,6 %, après avoir déjà subi un coup dur la semaine dernière.

L'indice a été mis sous pression par la faiblesse des marchés chinois, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans la semaine dernière et ont suscité des spéculations sur la nécessité pour les fonds publics de soutenir les actions.

"La grande majorité des données macroéconomiques montrent que nous sommes dans une période de reprise, mais que les marchés n'ont pas encore intégré cette réalité", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers.

Les taux ont baissé de 1,5 %, ce qui devrait réduire les coûts, mais les taux de croissance restent inférieurs à ceux des 20 dernières années, a déclaré M. Ielpo.

"Nous avons fixé le prix d'une croissance sous-évaluée à l'aube d'une reprise", a déclaré M. Ielpo.

LA BCE N'EST PAS PRESSÉE

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir sa politique monétaire.

"Une réduction en mars reste logique, mais la réaction des responsables de la BCE a été forte ces derniers jours, ce qui rend une réduction en juin plus probable", a déclaré Giovanni Zanni, économiste chez NatWest Markets.

Les contrats à terme ont prévu un assouplissement de 40 points de base d'ici juin, avec une probabilité de 76 % pour une première réduction en mai.

Les banques centrales du Canada et de la Norvège se réunissent également cette semaine et aucune modification des taux n'est attendue, bien que la Turquie soit considérée comme susceptible d'augmenter à nouveau ses taux.

À Pékin, la banque centrale a de nouveau renoncé à une réduction des taux lors de ses opérations de marché lundi et la Banque du Japon devrait maintenir une politique très souple lors de sa réunion de mardi.

Aux États-Unis, les responsables de la Fed sont dans le noir cette semaine avant la prochaine réunion des 30 et 31 janvier.

Les propos alarmistes ont ramené la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en mars par la Réserve fédérale à 49 %, contre 75 % il y a quelques semaines.

Les perspectives d'un assouplissement précoce pourraient être influencées par les données sur la croissance économique et l'inflation de base aux États-Unis, attendues plus tard dans la semaine.

Le produit intérieur brut devrait progresser à un rythme annualisé de 2 % au quatrième trimestre, tandis que l'indice de base des prix à la consommation devrait ralentir à 3,0 % en décembre, en baisse par rapport aux 3,2 % du mois précédent et au plus bas depuis le début de 2021, selon un sondage Reuters.

Les données récentes ont eu tendance à surprendre par leur niveau élevé, ce qui explique pourquoi les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 20 points de base la semaine dernière pour s'établir à 4,13 %.

Cette évolution a soutenu le dollar, qui a atteint son plus haut niveau en cinq semaines par rapport à un panier de devises. Il est resté stable lundi à 103,25, tandis que l'euro s'est immobilisé à 1,089 dollar, après avoir perdu 0,5 % sur la semaine.

Tout cela a rendu l'or sans rendement peu attrayant à 2 023 dollars l'once.

Sur le marché du pétrole, la baisse de la demande mondiale a compensé la menace que les tensions au Moyen-Orient font peser sur l'offre. Le Brent a perdu 60 cents à 77,96 dollars le baril, tandis que le brut américain pour janvier a perdu 25 cents à 73,16 dollars le baril.